Коронавирус в Саратове, последние новости на 1 мая: пик заболеваемости еще не пройден

В Саратовской области за сутки 30 апреля выросло число зараженных коронавирусом граждан.

По данным оперативного штаба на вечер четверга было известно о 438 диагнозах, за сутки прибавилось 46 человек. Выздоровели 52 пациента.

В Саратовской области зафиксировано 438 диагнозов коронавируса

Известно, что приезжие из Москвы привезли в Саратовскую область 10% всех случаев заболевания коронавирусом. С 25 марта в регион прибыло 507 граждан из столицы и Московской области, которые контактировали с зараженными гражданами. Эти случаи отработаны. Об этом на заседании правительства заявила глава Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

Приезжие из Москвы привезли в Саратовскую область 10% всех случаев заболевания коронавирусомФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Исполняющий обязанности министра здравоохранения области Олег Костин на заседании правительства заявил о смерти трех жителей региона от коронавируса. Эту информацию не подтвердил на брифинге в минздраве первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов. Он сообщил о девяти смертях пациентов с COVID-19. Не стало пожилых женщины и мужчины, причину этого помогут прояснить исследования.

Станислав Шувалов сообщил о девяти смертях пациентов с коронавирусом

Олег Костин также рассказал, что в Саратове прорабатывается вопрос по созданию банка плазмы крови от людей, переболевшими коронавирусом. Его донорами могут стать медики, которые перенесли инфекцию. В регионе их — 61.

К концу майских праздников в регионе подготовят 1 541 койку для зараженных новой инфекцией, более тысячи из них с поддержкой кислородом. Также в июне ожидается поставка 80 аппаратов ИВЛ.

Прокурор области Сергей Филипенко потребовал обеспечить врачей тестами на коронавирус. Председатель правительства Александр Стрелюхин обязал предоставить ему отчет о тех медиках, которые уже прошли анализ.

Несмотря на эти события, пик заболеваемости по СOVID-19 еще не пройден. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова на заседании правительства региона.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на селекторном совещании с главами районов области по ситуации с коронавирусом призвал пресекать все попытки приезда на праздники саратовцев, живущих в других регионах.

Недисциплинированность саратовцев и желание выйти погулять на улицу без средств защиты привело к тому, что теперь в масках обязаны ходить все.

Из-за недисциплинрованных саратовцев введен масочный режим

Больше, чем в областном центре, любят ходить по городу в Энгельсе — индекс самоизоляции по версии Яндекса в этом городе сегодня составил всего 1,9 балла.

Из-за ограничительных мер в Саратовской области ощутимо снизился пассажиропоток, сократились объемы грузовых и пассажирских перевозок. В адрес председателя правительства России Михаила Мишустина направлено обращение о мерах по поддержке транспортной отрасли.

Коронавирус повлиял не на все сферы жизни саратовцев — граждане не перестали покупать квартиры. А школьникам придется сдавать экзамены значительно позже.

Звонков на горячую линию правительства Саратовской области, созданную в связи с ситуацией по коронавирусу стало в разы меньше, поэтому теперь она работает не до полуночи, а до 20:00.