Дерево за дерево: Власти Саратова обязали купить тысячу новых деревьев и высадить на место спиленных

Сегодня, 30 апреля, депутат Госдумы Николай Панков провел рейд на улице Киселева в Саратове — там делают тротуар по проекту Вячеслава Володина. А еще вырубают деревья — так сообщают местные жители.

Николай Панков проверил, как идет работа с зелеными насаждениями в СаратовеФото: Дарья Вострикова

Напомним, «КП-Саратов» неоднократно публиковала материалы о вырубке деревьев. Горожане считают, что зачастую рабочие пилят не только ветхие и гнилые деревья, как рапортует сайт администрации, но и вполне молодые и здоровые. В частности, вырубке деревьев на улице Киселева был посвящен большой материал. Гражданский активист вступился за зеленые насаждения.

Более того, жалобы жителей дошли до председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Граждане неоднократно сообщали в группу volodin.saratov в соцсети Instagram, который ведут сторонники спикера ГД, о варварской опиловке деревьев.

Новые деревья должны появиться на месте старыхФото: Дарья Вострикова

Депутат Госдумы решил своими глазами убедиться, как обстоят дела. Вместе с ним в рейд вышли: заместитель главы администрации Саратова по городскому хозяйству Максим Сиденко, депутаты Евгений Чернов, Вадим Рогожин и другие, а также представители контролирующих организаций.

В ходе рейда Николай Панков отметил важность высадки зеленых насаждений. Его заверили, что взамен девяти срубленных деревьев здесь должны высадить 13 новых.

В целом при поддержке общественности и Вячеслава Володина город обязали приобрести и высадить тысячу деревьев, а также контролировать качество работ. При этом высаживать следует на те места, где деревья были выкорчеваны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/776361" frameborder="0"></iframe> Саратов купит и высадит тысячу новых деревьев.

- Старые деревья, которые представляют опасность, надо выкорчевывать, а на их место высаживать новые, — подчеркнул Панков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/776359" frameborder="0"></iframe> Николай Панков о необходимости сноса старых деревьев и высадке новых.

Также он во время рейда заметил, что в ходе работ еще одно дерево было повреждено подрядчиком — организацией «Дорожник». Он потребовал у ее представителя, Дасима Рамалданова, чтобы тот взамен приобрел и высадил новое.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/776357" frameborder="0"></iframe> Николай Панков поручил купить дерево взамен поврежденного дорожниками.

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