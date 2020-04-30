Коронавирус в Саратове, последние новости на 30 апреля: вводится масочный режим
В Саратовской области число подтвержденных диагнозов коронавируса достигло 392.
По данным на вечер 29 апреля новой инфекцией заболели еще 33 жителя региона. Выздоровели 49 человек, за сутки — двое.
В Саратовской области зафиксировано 392 заражения коронавирусом
На брифинге в Минздраве первый замминистра Станислав Шувалов рассказал, что на сегодняшний день 206 пациентов с COVID-19 лечатся в стационарах, 130 — в амбулаторных условиях.
Станислав Шувалов рассказал, что в тяжелом состоянии находятся 40 больных коронавирусом
В тяжелом состоянии находится 40 зараженных, восемь из них на аппаратах искусственной вентиляции легких, 32 — на кислородной поддержке.
Стало известно о выздоровевших — еще два человека, один из них ребенок.
Даже такая информация не может заставить саратовцев сидеть дома. Сегодня индекс самоизоляции, который считает Яндекс, значительно упал и составил всего 2,2 балла. Кроме того, все дома-интернаты для престарелых и инвалидов, а также психоневрологических интернатах, в том числе для несовершеннолетних, закрылись на карантин.
Жителям Саратовской области придется носить маски почти вездеФото: Михаил ФРОЛОВ
Теперь саратовцам придется почти везде носить средства индивидуальной защиты: в общественных местах и учреждениях, транспорте. О введении масочного режима в Саратовской области на заседании оперативного штаба заявил председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин.
Александр Стрелюхин заявил о введении масочного режима
Он сообщил, что в регионе разрешают работу организациям по ремонту компьютерной и бытовой техники. Важное условие — выезжать на дом к клиенту запрещено.
Допустили к работе и предпринимателей, которые изготавливают ключи, организации, занимающиеся кадастровой деятельностью и инвентаризацией недвижимого имущества.
Стало известно, когда у школьников закончится учебный год. Зампред правительства Саратовской области Ирина Седова сообщила рекомендованные сроки для глав районов.
На брифинге Ирина Седова назвала даты окончания учебы у школьников
Это 15 мая для начальной школы, 22 мая для тех, кто учится в средних классах. Школьники с 9 по 11 класс закончат учебу 29 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU