2020-04-29T21:10:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 30 апреля: вводится масочный режим

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 30 апреля 2020 года
Дарья Вострикова
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Александр Стрелюхин заявил о введении масочного режимаАлександр Стрелюхин заявил о введении масочного режима
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В Саратовской области число подтвержденных диагнозов коронавируса достигло 392.

По данным на вечер 29 апреля новой инфекцией заболели еще 33 жителя региона. Выздоровели 49 человек, за сутки — двое.

В Саратовской области зафиксировано 392 заражения коронавирусом

В Саратовской области зафиксировано 392 заражения коронавирусом

На брифинге в Минздраве первый замминистра Станислав Шувалов рассказал, что на сегодняшний день 206 пациентов с COVID-19 лечатся в стационарах, 130 — в амбулаторных условиях.

Станислав Шувалов рассказал, что в тяжелом состоянии находятся 40 больных коронавирусом

Станислав Шувалов рассказал, что в тяжелом состоянии находятся 40 больных коронавирусом

В тяжелом состоянии находится 40 зараженных, восемь из них на аппаратах искусственной вентиляции легких, 32 — на кислородной поддержке.

Стало известно о выздоровевших — еще два человека, один из них ребенок.

Даже такая информация не может заставить саратовцев сидеть дома. Сегодня индекс самоизоляции, который считает Яндекс, значительно упал и составил всего 2,2 балла. Кроме того, все дома-интернаты для престарелых и инвалидов, а также психоневрологических интернатах, в том числе для несовершеннолетних, закрылись на карантин.

Жителям Саратовской области придется носить маски почти везде Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителям Саратовской области придется носить маски почти вездеФото: Михаил ФРОЛОВ

Теперь саратовцам придется почти везде носить средства индивидуальной защиты: в общественных местах и учреждениях, транспорте. О введении масочного режима в Саратовской области на заседании оперативного штаба заявил председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин.

Александр Стрелюхин заявил о введении масочного режима

Александр Стрелюхин заявил о введении масочного режима

Он сообщил, что в регионе разрешают работу организациям по ремонту компьютерной и бытовой техники. Важное условие — выезжать на дом к клиенту запрещено.

Допустили к работе и предпринимателей, которые изготавливают ключи, организации, занимающиеся кадастровой деятельностью и инвентаризацией недвижимого имущества.

Стало известно, когда у школьников закончится учебный год. Зампред правительства Саратовской области Ирина Седова сообщила рекомендованные сроки для глав районов.

На брифинге Ирина Седова назвала даты окончания учебы у школьников

На брифинге Ирина Седова назвала даты окончания учебы у школьников

Это 15 мая для начальной школы, 22 мая для тех, кто учится в средних классах. Школьники с 9 по 11 класс закончат учебу 29 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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