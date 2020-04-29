Коронавирус в Саратове, последние новости на 29 апреля: нерабочие дни продлены до 11 мая

Президент РФ Владимир Путин в сегодняшнем обращении к нации заявил о продлении нерабочих дней до 11 мая включительно. Также нерабочими днями с сохранением заработной платы будут дни с 6 по 8 мая.

Правительство, Роспотребнадзор в контакте с рабочей группой Госсовета к 5 мая подготовят рекомендации — критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режимов ограничений. Разумеется, в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации и ее устойчивого прогноза. Вопрос изменения режима изоляции остается в ведении губернаторов.

В Саратовской области зафиксировано 359 диагнозов коронавируса

В Саратовской области на сегодняшний день подтвердились еще 32 диагноза коронавируса, всего в регионе зафиксировано 359 заражений.

На брифинге в Минздраве первый замминистра Станислав Шувалов рассказал о зараженном новой инфекцией мужчине, который скончался накануне в балаковской больнице. В документах только у него из всех восьми скончавшихся пациентов с COVID-19 указан коронавирус как причина смерти.

Станислав Шувалов на брифинге рассказал о смерти первого больного коронавирусом мужчины

О том, как готов регион к приему зараженных новой инфекцией губернатор Саратовской области Валерий Радаев доложил полпреду президента РФ в ПФО Игорю Комарову. Развернуто 1 811 коек, в лечебных учреждениях есть 136 аппаратов ИВЛ, сформирован резерв из 111 аппаратов.

Отметим, что городская клиническая больница №2 имени Разумовского в Саратове ожидает поставку 50 аппаратов ИВЛ.

О масочном режиме до конца 2020 года в регионе говорить рано — пока есть только прогнозы на этот счет. Заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева сообщила, что в ближайшее время примут дополнительные меры по изоляции граждан.

Надежда Матвеева на брифинге заявила о введении дополнительных мер по изоляции

Есть еще одна новость: чтобы пойти постричься, спецпропуск брать с собой необязательно. Разъяснения по этому поводу дал Саратовский областной суд.