Коронавирус в Саратове, последние новости на 28 апреля: на карантин закрыт Ершовский район

В Саратовской области растет число заболевших коронавирусом. Мы собрали последние новости о новой инфекции в Саратове на 28 апреля 2020 года.

По данным оперативного штаба, на вечер 27 апреля в регионе подтвердились еще 22 диагноза COVID-19. Итого общее число зараженных составило 327 человек. По-прежнему очаги заболевания есть в 31 районе области.

Карта распространения коронавируса в Саратовской областиФото: Ольга Симонова

Известно также о 38 выздоровевших. Семь человек скончались. Причем последний уже был на грани выписки из стационара, но по какой-то причине совершил необдуманный поступок и расстался с жизнью.

На заседании оперативного штаба зампред правительства Сергей Наумов объявил о введении карантина в Ершовском районе. Теперь въезд и выезд запрещены уже во всем районе, а не только в Ершове. Также отменяются все массовые мероприятия.

Во вторник, на Радоницу, когда жители традиционно ходили на кладбище, митрополит Саратовский и Вольский Лонгин призвал прихожан остаться дома. Кроме того, автобусы на кладбище также ездить не будут.

Автобусы на кладбища ходить не будутФото: Екатерина Семенова

Вместо этого можно сходить в музей онлайн. С начала самоизоляции этой услугой воспользовались около 10 тыс. раз.

Если проигнорировать указания властей, то расплатой может стать предупреждение или штраф.

Кстати, по словам начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Саратовской области Алексея Зелепукина, пропуск нужен, чтобы пойти в парикмахерскую, несмотря на то, что им разрешили работать.

Для посещения парикмахерской полиция может потребовать пропускФото: Алексей БУЛАТОВ

Нарушения выявляют не только у граждан. Глава Роспотребнадзора Ольга Кожанова сообщила, что возникли серьезные претензии к застройщику Дворца водных видов спорта в Саратове. Там работает трест «Энгельсстрой». Как оказалось, у рабочих нет не то что средств защиты, но даже негде вымыть руки. Сергей Наумов попросил принять меры к руководству предприятия.

Зато хорошие новости для нелегальных мигрантов: по словам Алексея Зелепукина, их не будут привлекать к ответственности при отсутствии документов на пребывание в России или разрешения на работу. До поры до времени, конечно же. Точно также не обязательно продлевать просроченные документы и гражданам страны.

Еще одна хорошая новость. Медикам активно делают экспресс-тесты на коронавирус. При этом случаев заражения не выявлено, однако в крови у некоторых обнаружены иммуноглобулины. Так что возможно у них уже есть иммунитет к возбудителю заболевания.

У медиков выявлен иммунитет к коронавирусу

Зато коронавирус выявлен у сотрудников двух домов-интернатов — в Аткарском и Вольском районах. Теперь всех постояльцев начали проверять, а с 29 апреля все учреждения такого рода в области закроют.

Предприятия малого и среднего бизнеса смогут оформить субсидию на выплату МРОТ каждому сотруднику. Сервис должен заработать с 1 мая.

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