Открытие парикмахерских в Саратове в условиях спецпропусков: запись на неделю вперед и запрет на маникюр

Парикмахерские в Саратовской области 27 апреля начали свою работу после приостановки из-за эпидемии коронавируса. Сегодня, в первый день, как рассказали «КП-Саратов» в нескольких салонах, наплыв клиентов очень большой. Однако, соблюдая условия работы предписанные Роспотребнадзором, парикмахеры принимают желающих подстричься только по предварительной записи и не более одного клиента на зал.

Как рассказала Елена, владелица одной из парикмахерских в Энгельсе, все неделя у нее уже расписана с утра и до вечера, каждый день. В основном клиенты — мужчины. Женщины предпочитают «подождать еще».

Большинство клиентов парикмахерских сегодня - мужчиныФото: Мария ЛЕНЦ

При этом, как выяснилось, в профессиональном сообществе многие не до конца рады представившейся возможности продолжить работу, а принятые меры считают половинчатыми и не до конца продуманными.

К примеру, в условиях режима пропусков поход в парикмахерскую не является оправдывающим обстоятельством с точки зрения правоохранительных органов. Весь риск штрафов берут на себя люди, отправляющиеся на стрижку.

Кроме того, работа мастеров маникюра по-прежнему под запретом. Несмотря на то, что им гораздо проще обеспечить индивидуальную безопасность как для себя, так и для клиентов, не говоря уже о технологии бесконтактного маникюра.

Парикмахерам же, чтобы выполнить все предписания Роспотребнадзора, приходится работать в облачении, напоминающем экипировку медиков из клиник больных коронавирусом.

Из этой экипировки лишь очки не обязательны, а еще - спецобувь и бахилы. Фото соцсетей.

- Люди, которые составляли предписание, слабо представляют, как стричь волосы, удерживая расческу рукой в перчатке или ровнять виски клиенту, на котором надета маска. От нее потеют очки, а перчатки просто цепляют волосы, — пояснила Елена.

Сегодня в местных парикмахерских мастера выглядят так

Кроме того, в сообществе парикмахеров очень популярна мысль, что открытие их салонов — лишь временная мера. С первого дня работы по парикмахерским направились всевозможные проверяющие, чтобы выявить нарушения: отсутствие маски на клиенте, медицинских халатов на мастерах и т. д. В таких условиях в выигрыше окажутся так называемые «подпольные парикмахерские», которые официально и дальше будут считаться закрытыми, а клиентов принимать также по записи. При этом — никаких проверок и дополнительных расходов на антисептики и средства защиты.

Впрочем, большинство парикмахеров расценивают возможность работать очень положительно, не говоря уже о тысячах довольных клиентов.