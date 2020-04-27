2020-04-26T21:56:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 27 апреля 2020 года: зарегистрирован резкий прирост числа больных

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Саратове на 27 апреля 2020 года
Екатерина Семенова
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Уже более 300 жителей Саратовской области заражены коронавирусомУже более 300 жителей Саратовской области заражены коронавирусомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За минувшие сутки в Саратовской области диагноз коронавирус был лабораторно подтвержден у 40 человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном оперативном штабе, из них большая часть, 22 пациента, были выявлены в рамках работы с кругом контактных лиц. Кроме того 12 человек больны внебольничной пневмонией, а четверо прибыли из Москвы. По одному случаю — это граждане с признаками простуды и старше 65 лет.

Еще один район попал под распространение коронавируса — Аркадакский. Теперь их 31, и всего восемь остаются неохваченными заразой.

Распространение коронавируса в Саратовской области Фото: Ольга Симонова

Распространение коронавируса в Саратовской областиФото: Ольга Симонова

На вечер воскресенья коронавирус в общей сложности был зарегистрирован у 305 граждан.

Все пациенты находятся под наблюдением врачей. Круг контактных лиц для проведения необходимых регламентных мероприятий и изоляции определен.

Мы собрали последние новости за 26 апреля 2020 года.

Индекс самоизоляции граждан, несмотря на погожий воскресный день, оставался не таким низким, как в будни. По данным сервиса Яндекс, он составил 3,4 балла.

Индекс самоизоляции днем 26 апреля составил 3,4 балла

Индекс самоизоляции днем 26 апреля составил 3,4 балла

Врачи Клинической больницы имени Миротворцева Саратовского государственного медуниверситета рассказали о своей работе. Анастасия Вельмисова и Наталья Асоскова прошли переобучение и готовятся принимать пациентов с коронавирусом.

Врачи Клинической больницы имени Миротворцева СГМУ рассказали о своей работе

Врачи Клинической больницы имени Миротворцева СГМУ рассказали о своей работе

Кстати, в Аткарском районе глава Виктор Елин вышел с инициативой обеспечить медикам, которые непосредственно работают с коронавирусными пациентами, бесплатный проезд в общественном транспорте. Перевозчики поддержали его инициативу.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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