Коронавирус в Саратове, последние новости на 27 апреля 2020 года: зарегистрирован резкий прирост числа больных

За минувшие сутки в Саратовской области диагноз коронавирус был лабораторно подтвержден у 40 человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном оперативном штабе, из них большая часть, 22 пациента, были выявлены в рамках работы с кругом контактных лиц. Кроме того 12 человек больны внебольничной пневмонией, а четверо прибыли из Москвы. По одному случаю — это граждане с признаками простуды и старше 65 лет.

Еще один район попал под распространение коронавируса — Аркадакский. Теперь их 31, и всего восемь остаются неохваченными заразой.

Распространение коронавируса в Саратовской областиФото: Ольга Симонова

На вечер воскресенья коронавирус в общей сложности был зарегистрирован у 305 граждан.

Все пациенты находятся под наблюдением врачей. Круг контактных лиц для проведения необходимых регламентных мероприятий и изоляции определен.

Мы собрали последние новости за 26 апреля 2020 года.

Индекс самоизоляции граждан, несмотря на погожий воскресный день, оставался не таким низким, как в будни. По данным сервиса Яндекс, он составил 3,4 балла.

Индекс самоизоляции днем 26 апреля составил 3,4 балла

Врачи Клинической больницы имени Миротворцева Саратовского государственного медуниверситета рассказали о своей работе. Анастасия Вельмисова и Наталья Асоскова прошли переобучение и готовятся принимать пациентов с коронавирусом.

Врачи Клинической больницы имени Миротворцева СГМУ рассказали о своей работе

Кстати, в Аткарском районе глава Виктор Елин вышел с инициативой обеспечить медикам, которые непосредственно работают с коронавирусными пациентами, бесплатный проезд в общественном транспорте. Перевозчики поддержали его инициативу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/775574" frameborder="0"></iframe> Карта распространения коронавируса в Саратовской области.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.