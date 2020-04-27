Коронавирус в Саратове, последние новости на 27 апреля 2020 года: зарегистрирован резкий прирост числа больных
За минувшие сутки в Саратовской области диагноз коронавирус был лабораторно подтвержден у 40 человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном оперативном штабе, из них большая часть, 22 пациента, были выявлены в рамках работы с кругом контактных лиц. Кроме того 12 человек больны внебольничной пневмонией, а четверо прибыли из Москвы. По одному случаю — это граждане с признаками простуды и старше 65 лет.
Еще один район попал под распространение коронавируса — Аркадакский. Теперь их 31, и всего восемь остаются неохваченными заразой.
Распространение коронавируса в Саратовской областиФото: Ольга Симонова
На вечер воскресенья коронавирус в общей сложности был зарегистрирован у 305 граждан.
Все пациенты находятся под наблюдением врачей. Круг контактных лиц для проведения необходимых регламентных мероприятий и изоляции определен.
Мы собрали последние новости за 26 апреля 2020 года.
Индекс самоизоляции граждан, несмотря на погожий воскресный день, оставался не таким низким, как в будни. По данным сервиса Яндекс, он составил 3,4 балла.
Индекс самоизоляции днем 26 апреля составил 3,4 балла
Врачи Клинической больницы имени Миротворцева Саратовского государственного медуниверситета рассказали о своей работе. Анастасия Вельмисова и Наталья Асоскова прошли переобучение и готовятся принимать пациентов с коронавирусом.
Врачи Клинической больницы имени Миротворцева СГМУ рассказали о своей работе
Кстати, в Аткарском районе глава Виктор Елин вышел с инициативой обеспечить медикам, которые непосредственно работают с коронавирусными пациентами, бесплатный проезд в общественном транспорте. Перевозчики поддержали его инициативу.
Карта распространения коронавируса в Саратовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU