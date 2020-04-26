2020-04-25T22:35:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 26 апреля 2020 года: на строительство инфекционной больницы поступит порядка 426 млн рублей

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 26 апреля 2020 года
Дарья Вострикова
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В Саратовской области число подтвержденных диагнозов коронавируса приближается к трем сотнямВ Саратовской области число подтвержденных диагнозов коронавируса приближается к трем сотнямФото: REUTERS
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В Саратовской области за сутки 26 апреля выросло число подтвержденных диагнозов.

Коронавирусом заболели еще 20 жителей региона, всего зафиксировано 265 диагнозов. Число выздоровевших и скончавшихся граждан не изменилось.

В Саратовской области коронавирус зарегистрирован и в Советском районе

В Саратовской области коронавирус зарегистрирован и в Советском районе

В Балакове заработала лаборатория, где можно делать до 100 тестов на коронавирус в сутки. Еще одна, в Балашове, начнет свою деятельность в понедельник. Так поручил вице-председатель правительства Александр Стрелюхин.

А на следующей неделе в Саратовскую область поступит порядка 426 млн рублей, на строительство инфекционной больницы. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ о перепрофилировании двух медучреждений в Саратове для приема больных с коронавирусом и тех, у кого только есть подозрение на новую инфекцию.

Несмотря на теплую погоду, саратовцы решили остаться дома — индекс самоизоляции в Саратове составил 3,2 балла. И это вовсе не повод, чтобы не держать себя в форме — есть целый комплекс упражнений для подготовки себя к лету во время самоизоляции.

Оставаться в форме можно и на самоизоляции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оставаться в форме можно и на самоизоляцииФото: Алексей БУЛАТОВ

С сегодняшнего дня открыта пассажирская речная навигация, можно уехать на дачу водным транспортом. С собой нужно захватить маску, перчатки, антисептик.

В Саратовской области открылась речная пассажирская навигация Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

В Саратовской области открылась речная пассажирская навигацияФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

А вот с разводами придется повременить, и даже если вы находитесь в другом регионе, но уже записались в местный ЗАГС, перенести процедуру не получится. Только записываться снова, когда уже не будет ограничений.

Жителям Саратовской области придется подождать с разводами Фото: EAST NEWS

Жителям Саратовской области придется подождать с разводамиФото: EAST NEWS

Бизнесмены теперь могут подавать заявление о прекращении своей деятельности по интернету, без электронной подписи. Такая возможность появилась в связи с ограничениями из-за коронавируса. В будущем с саратовских бизнесменов и местных предприятий могут снять ограничения по работе.

Бизнесмены могут подать заявление о прекращении своей деятельности без электронной подписи Фото: Артем КИЛЬКИН

Бизнесмены могут подать заявление о прекращении своей деятельности без электронной подписиФото: Артем КИЛЬКИН

Решилась проблема с доставкой продуктов в отдаленные села Ершовского района. Напомним, райцентр 18 апреля закрыли на карантин.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области на 25 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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