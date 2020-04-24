Парикмахерские в Саратове открываются с 27 апреля: торопитесь записаться, работа только по предзаказу

На заседании оперативного штаба 24 апреля председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин заявил о возобновлении работы парикмахерских в регионе.

Побрившийся накануне налысо глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, возможно, повлиял на решение местных властей. Чтобы не следовать его примеру, для продолжения блокировки парикмахерских, местные власти решил разрешить их работу.

Парикмахерские открываются с 27 апреля и работать будут только по предварительной записи клиентов.

- Вчера мы говорили, что примем решение. И вот приняли. Будет опубликовано постановление №325, которым разрешается работа парикмахерских, — заявил Стрелюхин.

Он подчеркнул, что при этом они должны соблюдать все необходимые требования санитарно-эпидемиологического законодательства.

Итак, что же следует из постановления правительства №325?

При оказании парикмахерских услуг необходимо соблюдать следующие требования:

организация обслуживания только по предварительной записи;

обслуживание одновременно не более одного человека в зале и исключение ожидания обслуживания посетителями внутри парикмахерской;

организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного фильтра» и в течение рабочего дня осмотра работников с проведением контроля температуры тела и отстранением от работы лиц с признаками респираторных заболеваний;

проведение уборки и дезинфекции, в том числе используемого инструмента, средствами с вирулицидной активностью после каждого клиента, обеззараживание воздуха в помещениях;

использование работниками средств индивидуальной защиты IV типа – пижама, медицинский халат, шапочка, маска или респиратор фильтрующий, перчатки, носки, рабочая обувь, кожные антисептики для обработки рук;

временное отстранение от работы лиц из групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, беременных);

выполнение санитарных правил и гигиенических нормативов.

Кстати, ожидается, что в понедельник, 27 апреля, примут аналогичное решение по микроредитным организациям.