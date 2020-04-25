Коронавирус в Саратове, последние новости на 25 апреля 2020 года: министр здравоохранения уволилась в разгар пандемии

В Саратовской области за сутки 24 апреля выросло количество заразившихся коронавирусом, а также выздоровевших и скончавшихся.

Вечером в пятницу было известно о 245 случаях с начала пандемии, то есть за день прибавка составила 16 человек.

Кроме того, еще четыре женщины выздоровели и были выписаны. К сожалению, у двух пожилых граждан, которые скончались от основных тяжелых заболеваний, впоследствии был выявлен коронавирус.

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 25 апреля 2020 года.

Важным событием стала смена министра здравоохранения. В разгар пандемии Наталья Мазина написала заявление об увольнении по собственному желанию. Сейчас обязанности министра исполняет Олег Костин, ранее руководивший Перинатальным центром, который, кстати, был перепрофилирован под стационар для приема больных с коронавирусом.

Олег Костин исполняет обязанности министра здравоохранения Саратовской области

Несмотря на кадровые перестановки в ведомстве, первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов провел традиционный онлайн-брифинг. Он, в частности, рассказал, что лекарства в отдаленные районы поступают регулярно, система отлажена. Кроме того, ожидается завоз очередной крупной партии противочумных костюмов производства балашовского предприятия. Они будут распределены по медицинским учреждениям.

Продолжают наказывать нарушителей самоизоляции. Например, суд Фрунзенского района выписал предупреждения трем девушкам и двум парням, которые участвовали в квесте. Тем не менее индекс самоизоляции продолжает оставаться низким — всего 2,7 балла днем.

Группу молодых людей наказали за посещение квестаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сразу несколько важных решений огласил на традиционном заседании оперативного штаба председатель правительства Александр Стрелюхин.

Позволено открыться парикмахерским. С соблюдением жестких мер противоэпидемического режима, но все же. Возможно, это порадует саратовцев, так как многие ждали возможности подстричься.

Парикмахерские снова начнут принимать клиентовФото: Мария ЛЕНЦ

Кроме того, работать будет и отделение ДОСААФ.

Стало также известно, что компания «ФосАгро» внесла весомый вклад в Фонд строительства областной инфекционной больницы — 100 млн рублей. Председатель Общественной палаты Борис Шинчук назвал это беспрецедентным событием.

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