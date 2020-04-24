2020-04-24T15:19:00+03:00
Общество

«Туризм уже не будет прежним»: Виктория Бородянская проведет конференцию в «Комсомольской правде»

Прямую трансляцию можно увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР»
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Туризм уже не будет прежним. Он будет лучше .

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27 апреля 2020 года в 11.00 в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» в режиме online состоится пресс-конференция председателя комитета по туризму области Виктории Бородянской.

Вместе со спикером в мероприятии примет участие заместитель генерального директора по развитию — начальник развития отдела развития логистики АО «Саратовская пригородная пассажирская компания» Корж Алексей Сергеевич.

На обсуждение со спикерами вынесен тезис: «Туризм уже не будет прежним. Он будет лучше».

Гости студии поделятся своим видением развития ситуации в туристической отрасли после снятия ограничительных мер, дадут прогнозы направлений отдыха в 2020 году и расскажут о планах работы по восстановлению туристических направлений.

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия можно увидеть на сайте saratov.kp.ru, на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также на сайте информационного портала «Новости Саратова».

Вопросы спикерам можно задать до начала трансляции (до 10:00 27 апреля 2020 года) на адрес электронной почты sarvolgamedia@yandex.ru и во время трансляции мероприятия (с 11:00 27 апреля 2020 года до завершения трансляции) путем отправления сообщений SMS | Viber | Telegram на номер, указанный во время прямого эфира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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