Коронавирус в Саратове по районам: Названы места, где нет ни одного случая

К вечеру 23 апреля в Саратовской области случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией зафиксированы на территории 29 муниципальных образований из 39.

В саратовском Заволжье ни одного зараженного коронавирусом не зафиксировано в граничащей с Самарской областью Ивантеевкой. Также нет подтвержденных случаев COVID-19 среди жителей Горного и всего Краснопартизанского района, а также в Советском районе.

Еще семь пока свободных от коронавируса районов находятся в правобережье Саратовской области. Это, в первую очередь, холмистый Хвалынский район на севере области, Воскресенский район в центре региона, рядом с Саратовом, и Красноармейский район на юге, на границе с Волгоградской областью. Еще четыре района без подтвержденных случаев COVID-19 расположены на северо-западе региона: Петровский, Екатериновский, Аркадакский и Турковский.

Заболеваемость коронавирусом в Саратовской области 23 апреля поднялась до отметки 9,4 на 100 тыс. населения. К полудню 23 апреля в регионе зафиксировано 229 случаев заражения COVID-19. Четыре человека из них скончались, 30 выздоровели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/775107" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: распространение в Саратовской области на 23 апреля 2020.

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