2020-04-23T22:18:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове по районам: Названы места, где нет ни одного случая

Таких районов на карте Саратовской области все меньше
Поделиться:
Карта распространения коронавируса на 23 апреляКарта распространения коронавируса на 23 апреля
Изменить размер текста:

К вечеру 23 апреля в Саратовской области случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией зафиксированы на территории 29 муниципальных образований из 39.

В саратовском Заволжье ни одного зараженного коронавирусом не зафиксировано в граничащей с Самарской областью Ивантеевкой. Также нет подтвержденных случаев COVID-19 среди жителей Горного и всего Краснопартизанского района, а также в Советском районе.

Еще семь пока свободных от коронавируса районов находятся в правобережье Саратовской области. Это, в первую очередь, холмистый Хвалынский район на севере области, Воскресенский район в центре региона, рядом с Саратовом, и Красноармейский район на юге, на границе с Волгоградской областью. Еще четыре района без подтвержденных случаев COVID-19 расположены на северо-западе региона: Петровский, Екатериновский, Аркадакский и Турковский.

Заболеваемость коронавирусом в Саратовской области 23 апреля поднялась до отметки 9,4 на 100 тыс. населения. К полудню 23 апреля в регионе зафиксировано 229 случаев заражения COVID-19. Четыре человека из них скончались, 30 выздоровели.

Коронавирус: распространение в Саратовской области на 23 апреля 2020.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мы не знаем, кто из нас заражен»: почти 800 человек оказались заперты на карантине в институте травматологии имени Вредена
Врачи и пациенты даже примерно не представляют, когда им разрешат вернуться домой - 14 дней, прошедших с момента первого заражения, уже истекли, а новых инфицированных продолжают находить [фото, видео]
Новости 24
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 24 апреля 2020 года: рост составил 39 случаев
Коронавирус в Саратове: возобновляется торговля рассадой и удобрениями
Полпред президента в ПФО Игорь Комаров обсудил с главами регионов меры по противодействию коронавирусной инфекции
Правительство поможет вернуться в Саратов согражданам из Узбекистана
В Саратовской области ищут похищенных 13 лет назад детей
Стрелюхин потребовал открыть лаборатории по коронавирусу в перинатальном центре Саратова и Балашове
Стрелюхин пригорозил остановить навигацию на Волге, если владельцы судов не будут соблюдать меры предосторожности во время эпидемии коронавируса
Открытие парикмахерских в период самоизоляции в Саратове: Условия определены, решение вскоре будет
Пропускной режим в Саратове на Рамадан и Радоницу 2020: Муфтий сказал, что мусульмане будут молиться дома, православные кладбища закрыты
Рыбак просидел сутки на дереве, не дождался помощи и утонул под Саратовом
Депутат Андрей Воробьев передал продуктовые наборы нуждающимся жителям Энгельса
Стадион «Спартак» в Саратове реконструируют с опережением
Саратовец попросил зарплату и получил выстрел в бедро
В Заводском районе внедорожник врезался в Lada Kalina
Под Балаковом мальчик украл деньги у женщины, угостившей его мороженым
В руководстве саратовского здравоохранения грядут перемены
В Балакове вылетевшая на скорости на «встречку» Toyota протаранила ВАЗ
Коронавирус в Саратовской области: в закрытом на карантин Балтае проводится дезинфекция
Балаковская АЭС оказывает адресную помощь ветеранам спорта
Саратовцы без пропуска не смогут уехать в Москву
Александр Стрелюхин о коронавирусе в Саратове: Две недели определят развитие ситуации
Самоизоляция в Саратове: число смертельных отравлений алкоголем выросло вдвое
Ограничение плановой госпитализации из-за коронавируса в Саратове: аборты не запрещены
Массовая вырубка деревьев в Саратове: мэрия дала объяснения
Опубликован рейтинг районов Саратова по оплате услуг ООО «КВС»