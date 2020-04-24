Коронавирус в Саратове, последние новости на 24 апреля 2020 года: разрешено торговать рассадой, могут открыть парикмахерские

В четверг, 23 апреля, в Саратовской области зарегистрировано самое большое на сегодня число заразившихся коронавирусом. На вечер лабораторно подтверждены были 39 диагнозов, и общее количество случаев составило 229 человек.

Также выросло и число районов, охваченных вирусом. Очаг заражения выявлен уже в 29 из 34.

Распределение коронавируса по районам Саратовской областиФото: Ольга Симонова

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 24 апреля.

Первый заместитель министра здравоохранения области Станислав Шувалов сообщил, что в регионе коронавирусом заразились 17 медиков. Однако ни один случай не произошел при работе с пациентами с COVID-19. Сейчас медработников начали активно проверять на инфекцию — для этого в регион при содействии председателя Государственной думы поступили 10 тыс. экспресс-тестов. Они позволяют выявить наличие вируса в крови буквально за 10–15 минут.

Также Станислав Шувалов рассказал, что несмотря на перепрофилирование Перинатального центра на Рабочей, вся необходимая помощь беременным и роженицам оказывается в полном объеме. Для этого работают еще несколько роддомов.

Станислав Шувалов на брифинге в Минздраве рассказал о системе родовспоможения в условиях коронавируса

Невзирая на регулярные предупреждения и выписанные штрафы, жители области продолжают игнорировать режим самоизоляции. Ее индекс в четверг колебался на уровне 2,8 балла.

При этом два муниципалитета продолжают оставаться закрыты на карантин. Это Ершов и Балтайский район. В Балтае прошла тотальная дезинфекция с применением сил МЧС — специалисты обработали антисептиками все 17 многоэтажных домов.

В Балтае обработали все многоэтажные дома

Однако некоторые граждане ответственно подходят к рекомендациям Роспотребнадзора. Например, в ЗАГСе была сыграна свадьба с соблюдением мер защиты — в масках и перчатках.

В Саратове сыграли свадьбу в масках

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев встретился с волонтерами и добровольцами, которые помогают гражданам на самоизоляции

- Мы рассчитываем на вас, чтобы период пропускного режима, карантина прошел максимально мягко для наших граждан, — отметил глава региона.

Валерий Радаев встретился с волонтерами

Председатель правительства Александр Стрелюхин заявил, что именно следующие две недели определят, как будет развиваться ситуация по коронавирусу в дальнейшем. Однако он потребовал в кратчайшие сроки организовать работу еще трех лабораторий в области: в Балашове, Балакове и на базе перинатального центра в Саратове.

Пока же прогнозы разные. Но вот увольнения уже начались и могут не прекратиться.

Тем не менее какие-то отрасли возрождаются. Например, на заседании оперативного штаба было объявлено, что разрешено торговать рассадой, удобрениями и садовыми инструментами. Кроме того, возможно, в скором времени будут открыты парикмахерские.

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