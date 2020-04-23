2020-04-22T18:15:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, собрали последние новости на 23 апреля 2020 года: Под стационар могут перепрофилировать больницу №9

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Саратове на 23 апреля 2020 года
Екатерина Семенова
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Горбольницу №9 Саратова могут отдать под стационар для пациентов с коронавирусомГорбольницу №9 Саратова могут отдать под стационар для пациентов с коронавирусом
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В Саратовской области за минувшие сутки, 22 апреля, зарегистрировано 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщает оперативный штаб, общее количество зараженных на 23 апреля в Саратовской области составило 190 человек.

Мы собрали последние новости на 23 апреля по коронавирусу в Саратове.

Расширилась география очагов заражения, за сутки вирус выявлен еще в трех районах: Духовницком, Лысогорском и Самойловском. Теперь это 24 района из 39.

Распространение коронавируса в Саратовской области

Распространение коронавируса в Саратовской области

Больше стало и выздоровевших — уже 30 человек, которые больше не выделяют вирус COVID-19. Половина из них это жители Саратова.

Индекс самоизоляции в регионе продолжает оставаться низким. За 22 апреля он зарегистрирован на уровне 2,6 балла. Это приводит к составлению протоколов в отношении нарушителей. Например, 50-летнего жителя Энгельса оштрафовали на тысячу рублей за нахождение без пропуска слишком далеко от дома. Всего в Энгельсе за один день было оштрафовано за нарушение режима самоизоляции 26 человек. В Балакове наказали рублем посетителей храма.

Также наказывают и предприятия. Составлено 589 протоколов. Суды принимают как решения о приостановке деятельности, так и о штрафах. Некоторым удается отделаться предупреждением.

Жителей продолжает волновать ситуация с оказанием медицинской помощи, не связанной с коронавирусом. Заместитель министра здравоохранения Андрей Гадяцкий на брифинге 22 апреля разъяснил, что плановая помощь приостановлена, но если необходима экстренная, то ее окажут. Жителей по-прежнему госпитализируют. Из 150 медучреждений, подведомственных Минздраву, менее десяти перепрофилированы под стационары для больных коронавирусом. Впрочем, к ним может добавиться еще одно — горбольница №9 Саратова.

Под стационар для больных коронавирусом могут отдать 9-ю горбольницу

Под стационар для больных коронавирусом могут отдать 9-ю горбольницу

На брифинге также стало известно, что вакцинация приостановлена. Андрей Гадяцкий разъяснил, что прививки дают нагрузку на иммунитет, а также вызывают симптомы респираторного заболевания, что может стать причиной подозрений на коронавирус. Все процедуры придется делать потом.

Андрея Гадяцкий сообщил о приостановлении вакцинации

Андрея Гадяцкий сообщил о приостановлении вакцинации

Новый зампред правительства Ирина Седова на заседании областной думы рассказала, что сейчас министерство образования собирает мнения родителей и педагогов о предстоящих экзаменах и досрочном окончании учебного года.

Зампред правительства Саратовской области Ирина Седова

Зампред правительства Саратовской области Ирина Седова

Министр экономического развития Юлия Швакова отметила, что бизнес не останется без поддержки. Принятый очередной пакет мер будет не последним. Напомним, что сегодня министр информации и печати Светлана Бакал уже направила председателю правительства Александру Стрелюхину предложение о необходимости оказать помощь предприятиям сектора СМИ, полиграфии и распространения изданий.

Министр информации и печати попросила поддержать саратовские СМИ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр информации и печати попросила поддержать саратовские СМИФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А вот выплачивать жителям по 10 тыс. рублей не будут. Такое решение приняла Саратовская областная дума.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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