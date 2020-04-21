Издатели печатных СМИ, представители полиграфии и распространители обратились с письмом к губернатору Радаеву

Медиа-холдинг «Волга-медиа», а также другие представители СМИ, полиграфии и распространители печатной продукции Саратовской области обратились с открытым письмом к губернатору Радаеву. Они обратили внимание руководства области на то, что в результате пандемии коронавируса и введенных после этого ограничительных мер в числе одной из самых пострадавших отраслей экономики по факту оказался полиграфический комплекс и связанные с ним организации. Падение рекламного рынка поставило многие печатные СМИ на грань выживания. Именно поэтому предприятия распространения, полиграфии, издатели и журналисты оказались вынуждены обратиться за поддержкой.

Издатели просят губернатора содействовать инициативе включения печатных СМИ и полиграфии, а также сотен работников распространения газет в число малых и средних компаний пострадавших отраслей.

- Это позволит рассчитывать на поддержку государства и сохранить в это непростое время рабочие места. Речь идет о прямой безвозмездной финансовой помощи, обещанной Президентом РФ Владимиром Путиным на сохранение уровня оплаты труда сотрудников в апреле и мае, исходя из суммы в 12 тысяч 130 рублей на одного сотрудника в месяц, — говорится в обращении издателей и руководителей СМИ к губернатору Радаеву.

Также в обращении называются иные меры поддержки, которые на региональном уровне необходимо предоставить для сохранения печатной индустрии как целой отрасли экономики.

Обращение к Валерию Радаеву 21 апреля было передано в губернаторскую канцелярию, копия передана министру информации и печати области Светлане Бакал.

Текст обращения:

Уважаемый Валерий Васильевич!

Представители полиграфии, печатных, электронных СМИ и распространители печатной продукции (63.91 Деятельность информационных агентств, 18.11 Печатание газет, 18.12 Прочие виды полиграфической деятельности, 46.49.3 Торговля оптовая книгами, газетами и журналами. Писчебумажными и канцелярскими товарами, 46.49.32 Торговля оптовая газетами и журналами, 47.62 Торговля розничная газетами канцелярскими товарами в специализированных магазинах, 58.13 Издание газет, 58.14 Издание журналов и периодических изданий, 60.10 Деятельность в области радиовещания) обращаются к Вам с просьбой оказать содействие во включении издательской отрасли в число наиболее пострадавших от карантинных мероприятий в период пандемии коронавируса, а также в число отраслей экономики, получающих приоритетную поддержку Правительства РФ.

По информации на сегодня, по причине самоизоляции продажи прессы в нестационарных торговых объектах и в ритейле уже сейчас упали на 60%, что делает практически нерентабельным этот бизнес. Сегодня убыточными стали более 70% сети реализации прессы. Растёт задолженность дистрибуторов печатной продукции перед издателями, а те в свою очередь не могут платить типографиям за печать.

В отношении полиграфии ожидаемое снижение заказов по тиражам (прежде всего газет и журнального масс-маркета) составит, по прогнозам, не менее 50-60%, что означает минус 20-25% общей доходности, то есть однозначно значительную убыточность.

Падение рекламного рынка уже сейчас поставило многие печатные СМИ на грань выживания. Особенно это касается региональных издателей как социально-ориентированной отрасли бизнеса. Печатные медиа и типографии сегодня нуждаются в помощи.

Работа журналистов, в том числе печатных СМИ и типографий, сегодня, как никогда, важна в рамках антикоронавирусной кампании, взвешенного и полного информирования населения и адекватного освещения принимаемых властями мер.

Сегодня СМИ и связанный с ними полиграфический комплекс, а также система распространения газет продолжают работу в круглосуточном режиме. Между тем кризис, который подкосил обозначенные ранее 10 отраслей, в том числе стоматологию, туризм, транспорт, сократил практически до нуля рынок рекламы, а это основной источник дохода региональных издателей СМИ. При этом, как уже говорилось, журналисты, типографские работники продолжают трудиться, информируя население, практически не имея никаких источников дохода, в то время как затраты никак не сократились, а с учетом роста цен продолжают расти.

Выплата зарплат – одна из самых больших статей этих расходов издателей и типографий. В этих условиях падение рынка рекламы фактически оставляет сотни и тысячи профессионалов сферы полиграфии и печатных СМИ без работы, от редакторов и журналистов, до верстальщиков и печатников, работников системы распространения и продавцов газетных киосков.

Включение печатных СМИ и полиграфии, а также сотен работников распространения газет в число малых и средних компаний пострадавших отраслей позволит рассчитывать на поддержку государства и сохранить в это непростое время рабочие места. Речь идет о прямой безвозмездной финансовой помощи, обещанной Президентом РФ Владимиром Путиным на сохранение уровня оплаты труда сотрудников в апреле и мае, исходя из суммы в 12 тысяч 130 рублей на одного сотрудника в месяц.

Кроме этого, для сохранения печатной индустрии как целой отрасли экономики на региональном уровне необходимо срочно предоставить следующие меры поддержки:

1. На уровне региона обнулить арендные ставки для НТО прессы на период ограничений, связанных с вирусом, но не менее чем на 9 месяцев, с 1 апреля до 31 декабря 2020 года.

2. Предприятия печатной индустрии (СМИ, типографии, объекты распространения) необходимо до конца 2020 года вообще освободить от уплаты всех налогов и сборов.

3. В дальнейшем необходимо распространить льготы по уплате страховых взносов в размере 15%, предложенные в Обращении В.В. Путина в отношении МСП на все предприятия печатной индустрии, включая издательства и полиграфические предприятия, независимо от количества занятых сотрудников.

4. Создать в каждом субъекте специальный фонд поддержки и субсидирования индивидуальных предпринимателей, самозанятых и компаний малого и среднего бизнеса в области распространения печатных СМИ для осуществления платежей издателям и выполнения социальных обязательств перед сотрудниками предприятия.

5. Внести изменения в Правила благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» для беспрепятственного выделения земли для НТО, занимающихся распространением прессы как социально значимой продукции с обязательным условием передвинуть объект в случае реальной необходимости (на сегодняшний день ни один объект распространения, киоск, не может размещаться на ранее занимаемой площади в соответствии с Правилами благоустройства, принятыми Саратовской городской думой, что, на наш взгляд, является продуманной со стороны городских властей политикой по уничтожению сети распространения прессы).

6. Вынести на муниципальный аукцион по выделению земли для размещения НТО, занимающихся распространением газетно-журнальной продукцией, все имеющиеся нестационарные объекты в городе Саратове. (Речь идет о действующих объектах, многие из которых в настоящее время вынуждены работать нелегально, так как комитет по управлению имуществом города своевременно не провел данный аукцион.)

1. Мария Усова, генеральный директор ООО «Волга-Медиа»

2. Антон Угольков, редактор газеты «Комсомольская правда» в Саратове

3. Ольга Трушкина, редактор газеты «АиФ-Саратов»

4. Алексей Юмашев, редактор сайта «Новости Саратова»

К обращению также присоединились предприятия распространения, издатели, предприятия полиграфии и журналисты

5. Сергей Марков, директор ООО «Пресса 64»

6. Алексей Глинчев, коммерческий директор ООО «Кайрос»

7. Сергей Ерошенко, генеральный директор ООО «Типография КП»

8. Марина Лайкаск, главный редактор ИА «Агентство деловых новостей «Бизнес-вектор»

9. Светлана Погорелова, официальный представитель ФГБУ «Редакция «Российской газеты»

10. Ольга Чесакова, коммерческий директор ООО «Медиа-группа ОМ» газета «Коммерсантъ. Средняя Волга», интернет-сайт «общественное мнение»

11. Виктор Желтко, директор ООО «Ваша пресса»

12. Сергей Зотов, директор ООО «Пресс-инвест»

13. Сергей Зотов «Энгельспечать»

14. Екатерина Голубева, заместитель гендиректора ООО «Полиграф», газета «Провинциальный телеграф»

15. Михаил Шмырев, директор ООО «Креатив» сайт Сароблньюс

16. Татьяна Никонова, директор ООО «Союзпечать», газета «Московский комсомолец» в Саратове

17. Татьяна Никонова, директор ООО «Союзпечать», ИА «Саратовньюс»

18. Татьяна Никонова, директор печатного издания «Бульвар»

19. Денис Лабунский, генеральный директор ООО «провинция. Саратов» газета «Саратовский Арбат»

20. Игорь Полянский - ИП, Сканворды Эрудит, Галион.

21. Игорь Семенов ИП, газета «Календарь +ТВ», Сканворды «Отдыхай», «Линия удачи», «Каприз», газета «Наше цифровое ТВ»

22. Евгений Трухачев, главный редактор ИА «СарБК»

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