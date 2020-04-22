Коронавирус в Саратове, последние новости на 22 апреля 2020 года: растет число заболевших COVID-19 и внебольничной пневмонией

За сутки в Саратовской области зарегистрирован очередной серьезный прирост лабораторно подтвержденных диагнозов на COVID-19.

Количество зараженных коронавирусом на 22 апреля 2020 года в Саратове составило 168 человек. За сутки зарегистрирован 26 новых случаев. При этом растет и число выздоровевших — уже 25 человек.

Распространение коронавируса по Саратовской области

«Комсомолка» собрала для читателей последние новости по коронавирусу в Саратове на 22 апреля 2020 года.

Продолжает расти заболеваемость внебольничной пневмонией. За сутки зарегистрировано 49 случаев. При этом ряд пациентов заражены коронавирусом. Некоторым из них потребовалось подключение к аппарату искусственной вентиляции легких. Председатель правительства Александр Стрелюхин на заседании комитета Саратовской областной думы даже заявил, что подготовленных коек может не хватить на всех.

Коечного фонда может не хватить

Для медицинских работников, которые непосредственно помогают бороться с коронавирусом, в область поступят 10 тыс. экспресс-тестов. Они были закуплены из внебюджетных источников при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="864" height="486" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/774464" frameborder="0"></iframe> В Саратов поступят 10 тыс. экспресс-тестов на коронавирус.

Продолжается работа по оказанию помощи населению в непростое время. Школьникам начали снова выдавать продуктовые наборы. В Саратове в них входят: яблочный сок, сахар, мука, подсолнечное масло, макароны и сладости, сухие завтраки.

Школьникам из малоимущих семей начали снова выдавать продуктовые пайки

Для пострадавших от ограничительных мер предпринимателей в Саратове разработаны дополнительные способы поддержки. Это, в частности, отсрочка по арендной плате.

Правоохранители не спят и отслеживают недостоверную информацию. Так, стало известно о наказании двух жительниц Ровенского района, которые распространяли фейки о ситуации с коронавирусом. Их оштрафовали на 30 тыс. рублей.

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