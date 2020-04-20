2020-04-20T20:32:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове: из-за дефицита лекарств планируется завезти нелицензированный препарат из Китая

Хлорохина и гидроксихлорохина нет по всей стране
Екатерина Семенова
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В России наблюдается дефицит лекарств для лечения коронавирусаВ России наблюдается дефицит лекарств для лечения коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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На заседании оперативного штаба Саратовской области о ситуации с коронавирусом вновь был поднят вопрос с дефицитом парацетамола.

Председатель правительства Александр Стрелюхин попросил главу регионального Росздравнадзора Дмитрия Цымбала ответить, что происходит с этим лекарством. Дело в том, что его вновь раскупили, на этот раз в Ершове.

Цымбал отметил, что препарат является обычным дешевым жаропонижающим средством и никак не помогает лечить коронавирус. По его словам, в сети появилась информация, что парацетамол необходим, вот его и кинулись раскупать. Причем это происходит по всей России.

Парацетамол от коронавируса не помогает Фото: Ольга Симонова

Парацетамол от коронавируса не помогаетФото: Ольга Симонова

Ситуация усугубляется тем, что для производства лекарственного средства нужны составляющие, которые возят из Китая. Однако с поставками были перебои.

В дефиците также препараты хлорохин и гидроксихлорохин, которые действительно могут использоваться для лечения коронавируса.

- Поставщики не подтверждают завоз этих лекарств. А заменителей для них нет, — отметила министр здравоохранения Наталья Мазина.

Наталья Мазина заявила о поиске поставщиков лекарств Фото: Александр Уриевский

Наталья Мазина заявила о поиске поставщиков лекарствФото: Александр Уриевский

На вопрос Стрелюхина, какие есть пути выхода, она сказала только, что ведутся дальнейшие поиски поставщиков.

Дмитрий Цымбал отметил, что в конце прошлой неделе было постановление правительства о поставке из Китая нелицензированного препарата и распределение его по регионам России.

Дмитрий Цымбал сообщил, что могут завезти нелицензированные препараты из Китая Фото: Дарья Вострикова

Дмитрий Цымбал сообщил, что могут завезти нелицензированные препараты из КитаяФото: Дарья Вострикова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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