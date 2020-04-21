2020-04-20T20:50:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 21 апреля 2020 года: Балтай закрыт на карантин

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Саратове на 21 апреля 2020 года
Екатерина Семенова
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Балтайский район был закрыт на карантинБалтайский район был закрыт на карантин
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С каждым днем число подтвержденных диагнозов коронавируса у жителей Саратовской области все растет. Впрочем, как и число выздоровевших.

«Комсомольская правда» собрала для читателей последние новости по коронавирусу в Саратове на 21 апреля 2020 года.

За сутки количество заразившихся коронавирусом в регионе составило 28 человек. Оно достигло уже 142 случаев. Среди них преимущественно жители Саратова и Ершовского района (по семь диагнозов), Балтайского (шесть). Остальные зарегистрированы в Балаковском, Балашовском, Озинском и Романовском районах.

Коронавирус захватывает Саратовскую область

Коронавирус захватывает Саратовскую область

20 носителей COVID-19 были выявлены при проверке больных пневмонией. Семеро — это контактные лица, а один приехал из Москвы с признаками простуды.

По словам первого заместителя министра здравоохранения области Станислава Шувалова, сейчас проявляются те прогулки граждан, которые были примерно неделю назад.

Станислав Шувалов провел брифинг в Минздраве Фото: Дарья Вострикова

Станислав Шувалов провел брифинг в МинздравеФото: Дарья Вострикова

Два человека выздоровели. Общая численность выписанных граждан составляет 19.

Важным событием дня стало введение с 20 апреля пропускного режима. Гражданам еще раз напомнили, что без серьезной причины выходить из дома не следует. Можно дойти до ближайшего магазина или аптеки, поехать на дачу или посетить больницу, если действительно в этом есть нужда, а вот гулять по улицам, скверам, заходить в людные места — нельзя.

В Саратове введен пропускной режим Фото: Дарья Вострикова

В Саратове введен пропускной режимФото: Дарья Вострикова

Впрочем, все развлекательные заведения, равно как музеи и фитнес-клубы, должны быть закрыты. Некоторые предприниматели уже поплатились за нарушение. Например, на две недели приостановлена работа фотосалона в Энгельсе и на два месяца — детского экоцентра в Саратове. Частные лица пока могут отделаться предупреждениям. Однако, возможно, вскоре полиция начнет выписывать штрафы.

В понедельник, кстати, прошел рейд, во время которого правоохранители интересовались у граждан наличием пропусков и целью пребывания на улице. Как убедились журналисты, далеко не все готовы добровольно сидеть дома.

В Саратове полиция провела рейд по выявлению нарушителей режима самоизоляции Фото: Дарья Вострикова

В Саратове полиция провела рейд по выявлению нарушителей режима самоизоляцииФото: Дарья Вострикова

Вот жители Ершова на себе убедились, каково жить в городе, закрытом на карантин. Жителям Балтайского района это только предстоит сделать. Председатель правительства области Александр Стрелюхин на заседании оперативного штаба объявил о закрытии района на карантин.

Кстати, если жители будут злоупотреблять разрешением свободно ездить на дачи, то на автомобили тоже могут ввести пропускную систему.

Для автомобилистов также могут ввести пропускной режим Фото: Дарья Вострикова

Для автомобилистов также могут ввести пропускной режимФото: Дарья Вострикова

Хорошая новость: было наконец принято решение о продлении действия социальных проездных билетов. Если кто-то не успел истратить их, то может сделать это до конца октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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