Yota открыла продажи SIM-карт в Merlion

Yota начала продажу SIM-карт для смартфона в партнерских сетях широкопрофильного дистрибьютора Merlion. Теперь продукт Yota для смартфона доступен на сайтах ритейлеров «Ситилинк», «Позитроника», а также многих других, входящих в партнерскую сеть Merlion.

Заказать SIM-карты можно в каталоге товаров Merlion и на сайтах партнеров компании. Для активации SIM-карты пользователю необходимо пройти процедуру самостоятельной регистрации удаленно.

- Благодаря сотрудничеству с дистрибьютором Merlion, мы расширяем онлайн-присутствие Yota на сайтах региональных и общероссийских ритейлеров, таких, как «Ситилинк», «Позитроника», Buroshop.ru и других. Теперь наши SIM-карты для смартфона доступны еще большему количеству людей, а значит подключение к Yota станет ещё быстрее и комфортнее, — комментирует директор по продажам и обслуживанию Yota Антон Назаровский.

Yota для смартфона дает пользователям возможность выбрать подходящее количество минут и гигабайт, а также подключить безлимитный доступ к самым разным приложениям: к социальным сетям, к музыкальным, видео- и почтовым сервисам, а также сервисам такси и геолокации.

- В настоящее время, когда мобильность стала для всех не просто желательной, а и жизненно необходимой, включение в наш товарный портфель SIM-карт Yota – как никогда актуально, — отмечает директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion Татьяна Скокова.

- В дополнение к широчайшему ассортименту смартфонов, ноутбуков, планшетов и модемов (работу которых без сотовой связи представить сложно) теперь нашим партнерам – как ритейлерам и реселлерам, так и системным интеграторам – доступны и SIM-карты Yota, одного из лидеров-операторов сотовой связи. В спросе не сомневаемся, равно как и в успешном сотрудничестве, — добавляет Татьяна Скокова.

Yota – российский мобильный оператор с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G.

Основные услуги компании − голосовая мобильная связь и интернет 4G.

Информация о компании MERLION

Основанная в 1992 году, сегодня компания MERLION (www.merlion.com) является крупнейшим широкопрофильным дистрибьютором на российском рынке. Компания успешно развивает такие сегменты дистрибуции, как: компьютерная, цифровая и бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса. Особое внимание уделяется развитию VAD дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения.

Репутация надежного, ответственного и опытного партнера, всегда выполняющего свои обязательства, позволила компании MERLION построить прочные отношения с большинством ведущих мировых производителей – в портфеле свыше 670 брендов, более 400 прямых дистрибьюторских соглашений. Партнерская сеть MERLION насчитывает более 8 000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.

MERLION сегодня — это тысячи профессионалов, которые развивают национальный дистрибьюторский рынок в нескольких сегментах и делают высокотехнологичные продукты доступными для каждого жителя России.

Помимо дистрибьюторской деятельности, компания MERLION развивает ряд проектов в смежных с дистрибуцией областях:

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