Пропускной режим из-за коронавируса в Саратове: полиция ловила нарушителей у Крытого рынка

Сегодня, 20 апреля, на проспекте Кирова в Саратове полиция ловила нарушителей режима самоизоляции.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», пост из трех сотрудников полиции был организован напротив бывших рядов Крытого рынка.

Были организованы посты полицииФото: Дарья Вострикова

Правоохранители останавливали пешеходов, а также катающихся на электросамокатах, представлялись и интересовались целью пребывания на улице в то время, как гражданам надлежит находиться дома.

Проверяли как пешеходов, так и катающихся на электросамокатахФото: Дарья Вострикова

Пока протоколы не составляли, граждан лишь просят без острой необходимости не выходить на улицу, носить маску и перчатки.

Не все носят маски и перчаткиФото: Дарья Вострикова

Не все из тех, кто попал в поле зрения полицейских, проявили сознательность. Один из остановленных мужчин заявил, что не верит в коронавирус, считает его фейком. Гражданин отрекомендовался фаталистом, заявив, что меры предосторожности ему ни к чему.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/774254" frameborder="0"></iframe> Не все жители Саратова верят в существование коронавируса и необходимость носить маску.

- Я знаю о распоряжении губернатора и сознательно соблюдаю, — ответил правоохранителям другой горожанин, представившийся Владиславом.

Пожилые люди находятся в особой группе рискаФото: Дарья Вострикова

Еще один, Виктор Авдонин, заявил, что из дома лишний раз не выходит, читает книги.

Второй частью рейда стала работа с водителями. Их тормозили в районе «Детского мира». Инспекторы ГИБДД также спрашивали, куда едут водители, напоминали о пропускном режиме, а также о новых случаях мошенничества. Проходила стандартная проверка документов. Водители показывали пропуска.

С сегодняшнего дня в Саратове введен пропускной режимФото: Дарья Вострикова

Напомним, с сегодняшнего дня, 20 апреля, в Саратове введен пропускной режим. Гражданам запрещается посещать места массового скопления людей. Это как театры и музеи, так и парки и скверы. Есть ряд исключений, куда граждане могут ходить: ближайшие магазины и аптеки, медучреждения для экстренной помощи, кладбища для участия в похоронах и ряд других. Также у всех работающих граждан должны быть специальные пропуска.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/774252" frameborder="0"></iframe> Полиция проверяла водителей в Саратове.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.