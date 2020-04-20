2020-04-20T16:18:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Пропускной режим из-за коронавируса в Саратове: полиция ловила нарушителей у Крытого рынка

В первый день обошлось без протоколов, но горожане продолжают игнорировать самоизоляцию [фото, видео]
Дарья Вострикова
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Полиция провела рейд по центру Саратова в поисках нарушителей режима самоизоляцииПолиция провела рейд по центру Саратова в поисках нарушителей режима самоизоляцииФото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 20 апреля, на проспекте Кирова в Саратове полиция ловила нарушителей режима самоизоляции.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», пост из трех сотрудников полиции был организован напротив бывших рядов Крытого рынка.

Были организованы посты полиции Фото: Дарья Вострикова

Были организованы посты полицииФото: Дарья Вострикова

Правоохранители останавливали пешеходов, а также катающихся на электросамокатах, представлялись и интересовались целью пребывания на улице в то время, как гражданам надлежит находиться дома.

Проверяли как пешеходов, так и катающихся на электросамокатах Фото: Дарья Вострикова

Проверяли как пешеходов, так и катающихся на электросамокатахФото: Дарья Вострикова

Пока протоколы не составляли, граждан лишь просят без острой необходимости не выходить на улицу, носить маску и перчатки.

Не все носят маски и перчатки Фото: Дарья Вострикова

Не все носят маски и перчаткиФото: Дарья Вострикова

Не все из тех, кто попал в поле зрения полицейских, проявили сознательность. Один из остановленных мужчин заявил, что не верит в коронавирус, считает его фейком. Гражданин отрекомендовался фаталистом, заявив, что меры предосторожности ему ни к чему.

Не все жители Саратова верят в существование коронавируса и необходимость носить маску.

- Я знаю о распоряжении губернатора и сознательно соблюдаю, — ответил правоохранителям другой горожанин, представившийся Владиславом.

Пожилые люди находятся в особой группе риска Фото: Дарья Вострикова

Пожилые люди находятся в особой группе рискаФото: Дарья Вострикова

Еще один, Виктор Авдонин, заявил, что из дома лишний раз не выходит, читает книги.

Второй частью рейда стала работа с водителями. Их тормозили в районе «Детского мира». Инспекторы ГИБДД также спрашивали, куда едут водители, напоминали о пропускном режиме, а также о новых случаях мошенничества. Проходила стандартная проверка документов. Водители показывали пропуска.

С сегодняшнего дня в Саратове введен пропускной режим Фото: Дарья Вострикова

С сегодняшнего дня в Саратове введен пропускной режимФото: Дарья Вострикова

Напомним, с сегодняшнего дня, 20 апреля, в Саратове введен пропускной режим. Гражданам запрещается посещать места массового скопления людей. Это как театры и музеи, так и парки и скверы. Есть ряд исключений, куда граждане могут ходить: ближайшие магазины и аптеки, медучреждения для экстренной помощи, кладбища для участия в похоронах и ряд других. Также у всех работающих граждан должны быть специальные пропуска.

Полиция проверяла водителей в Саратове.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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