Саратовские комики снялись в новом шоу СТС

26 апреля в 00:20 (по саратовскому времени) на канале СТС состоится премьера нового экспериментального шоу «СТЕНДАП АНДЕГРАУНД» от продюсеров Александра Незлобина и Сергея Светлакова. На сцене Театра Маяковского, где проходили съёмки, собрались 20 комиков с багажом самых смелых, провокационных и актуальных шуток. Среди них –– Федор Хороводов и Гарик Оганисян из Саратова.

Федора Хороводова телезрители уже видели в других юмористических проектах. Комик признается, что волнуется до первого смеха в зале. А в новом выпуске шоу СТС он пошутит про телепатию пожилых людей, конфликты с соседями и чайник со свистком. Его друг и коллега Гарик Оганисян –– сценарист программы «Вечерний Ургант», звезда ютьюб-проекта «Порараз Бирацца», один из основателей популярного паблика МХС. Недавно в своем инстаграме он провёл «Сторис-концерт», участниками которого стали российские комики.

Федор Хороводов

Идея снять стендап-шоу в камерной обстановке принадлежит Александру Незлобину, который также отвечает за режиссуру. По словам звезды СТС, для него это первый опыт съемок без заранее прописанного сценария.

- Новое шоу –– это объединение комиков, которые только начинают карьеру. По сути, мы создаём экосистему, в которой есть все условия для творческого роста. Хочется, чтобы ребята были с нами по любви, а не по контракту, поэтому мы с Сергеем для них не продюсеры, а, скорее, такие же коллеги по цеху, –– уверен Александр Незлобин.

Сергей Светлаков добавляет, что новое шоу –– непривычный формат для канала СТС и возможность сформировать свою кузницу юмористических кадров.

Гарик Оганесян

- Стендап –– это язык нового поколения, –– говорит шоумен. –– И если для участников наш проект –– шанс проявить себя в федеральном эфире, то для канала это возможность расширить свою линейку юмора новым экспериментальным форматом.

Ведущим нового стендап-шоу стал комик Илья Овечкин: именно ему предстоит разогревать публику перед выступлениями участников. За внешнее оформление проекта отвечает художник-постановщик Екатерина Джагарова, которая работала над фильмами Григория Константинопольского «Русский бес» и Анны Меликян «Фея», а также в Театре Наций, «Гоголь-центре» и других театрах.

- Стиль нашей программы вобрал в себя много разных элементов из истории стендапа, кабаре и концертов, –– комментирует Екатерина. –– Зрители также заметят особенную деталь –– ковёр на сцене. Таким образом мы хотели добавить домашнего шарма, выделить место для выступления и защитить артиста внутри его личного пространства.

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