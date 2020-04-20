Банк «Открытие» готов ответить на вопросы читателей сайта

«Комсомольская правда» Саратов совместно с банком «Открытие», в лице управляющего региональным операционным офисом «Саратовский» Игоря Фоломеева 29 апреля 2020 года ответит на вопросы читателей сайта www.saratov.kp.ru связанные с деятельностью банковского сектора и поделится полезной информацией о том, как можно в текущей макроэкономической ситуации и ограничительных мер из-за пандемии в России не впадать в панику и начать мыслить по-новому.

- Как получить кредитные и ипотечные каникулы?

- Что нужно, чтобы не испортить себе кредитную историю?

- Что такое налог на вклады больше миллиона? И когда он начнет действовать?

- Стоит ли сейчас брать ипотеку или потребительский кредит?

- Как увеличить свои доходы в сегодняшних реалиях? Сложно ли разобраться в инвестиционных вкладах и инвестициях?

- На что потратить и на что лучше оставить свои сбережения?

- В какой валюте хранить деньги? И самое главное где?

- Какие меры поддержки банк оказывает бизнесу?

- Какие проекты банк планирует реализовывать в Саратовской области? Все подробности о совместном образовательном проекте банка «Открытие» и ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова «Организация операционной деятельности в банке» и др.

Ждем ваших вопросов до 26 апреля 2020 года включительно на нашу почту saratov.kp@yandex.ru или оставляйте свой вопрос в комментариях под новостью.