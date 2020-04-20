2020-04-19T19:02:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 20 апреля 2020 года: подтверждены 114 случаев коронавируса

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Саратове на 20 апреля 2020 года
Дарья Вострикова
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В Саратовской области коронавирусом заразились 114 человекВ Саратовской области коронавирусом заразились 114 человекФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Саратовской области на 20 апреля 2020 года подтверждено 114 диагнозов коронавируса.

Как рассказали «КП-Саратов» в оперативном штабе региона, выявлено четыре новых случая заболевания в Саратове, по три в Балакове и Ртищеве, по два в Ершове и Перелюбском районе, по одному в Балашове и Аткарске. Прирост за сутки составил 16 диагнозов.

Из всех заразившихся 17 человек выздоровели, а четверо умерли от хронических заболеваний.

Зафиксировано 16 новых диагнозов за сутки

Зафиксировано 16 новых диагнозов за сутки

Граждане прилежно сидели дома, индекс самоизоляции в городе, который считает Яндекс, вырос и составил 4,1 балла.

Уже с понедельника в Саратовской области объявлен пропускной режим. Стало известно, какие штрафы грозят нарушителям режима самоизоляции. Ранее «КП-Саратов» писала о том, что разрешено и запрещено без пропуска.

Нарушители режима самоизоляции будут отвечать рублем Фото: Иван МАКЕЕВ

Нарушители режима самоизоляции будут отвечать рублемФото: Иван МАКЕЕВ

Из-за коронавируса некоторые жители региона могут получить отсрочку по налогам. Чтобы узнать, входите ли вы в их число, нужно зайти на специальный сайт.

С сегодняшнего дня четыре электрички, курсирующие по региону, не будут останавливаться в Ершове, высадка и посадка пассажиров — только на ближайших станциях, Плёс и Мавринка. Напомним, в городе объявили карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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