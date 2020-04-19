Коронавирус в Саратове, последние новости на 19 апреля 2020 года: подтверждены 98 случаев коронавируса

В Саратовской области, по данным на 19 апреля 2020 года, подтверждены еще 11 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе региона, заболевшие выявлены в Татищевском, Энгельсском, районах, Саратове, Ершове, Марксе, Ровном и Романовке.

В субботу стало известно, что коронавирус нашли у еще 11 жителей Саратовской областиФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Таким образом, количество зараженных коронавирусом составило 98 человек. Из них 17 выздоровели, а четверо умерли от тяжелых заболеваний. Среди них онкология, сердечно-сосудистые заболевания, полиорганная дисфункция и другое.

География распространения коронавируса в Саратовской области

Напомним, мэр Саратова Михаил Исаев заявил, что не исключает возможности того, что Саратов могут закрыть на карантин, а вот Ершов уже закрыли. Там, по данным на 18 апреля, 16 заболевших коронавирусом.

Также с 20 апреля, с понедельника, вводится пропускной режим. «Комсомолка» рассказала, что запрещено без спецпропуска, на кого не распространяется режим.

Также с понедельника дополнительный коечный фонд в больницах Саратова начнет принимать пациентов с коронавирусом. Это Перинатальный центр на Рабочей, Клиническая больница имени С. Р. Миротворцева СГМУ.

Депутат Госдумы Николай Панков и губернатор области Валерий Радаев посетили эти медучреждения.

Депутат Госдумы Николай Панков и губернатор области Валерий Радаев посетили больницы

Православные христиане сегодня отмечают Пасху. Для многих традиционным было сходить в храм. Однако в связи с распространением коронавируса все это запретили, церкви закрыты для прихожан. Все же режим самоизоляции не мешает людям ходить на кладбища, только в Энгельсском районе за подобные административные правонарушения суд вынес более 30 решений.

Между тем на дачу до сих пор разрешается ездить, но не стоит всем набиваться в одну машину. Специально для обеспечения социальной дистанции дачников в Саратовской области увеличили количество вагонов в пригородных поездах.