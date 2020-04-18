2020-04-18T12:44:34+03:00
Общество

«Блеск и нищета» Саратовской облдумы: 42 депутата предъявили доходы за 2019 год

Есть передовики, есть отстающие, а расходы указал только один
Александр Уриевский
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Саратовская облдумаСаратовская облдума
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В Саратовской областной думе до момента подачи деклараций трудилось 42 депутата.

Для начала приведем список тех, чей официальный доход был свыше 1 млн рублей в месяц.

Самым богатым депутатом, как и 2018 году, снова стал строитель Леонид Писной. Есть ли у него пароход — точно не известно, но «газеты и заводы» имеются. В декларации кроме 74,5 млн рублей различная недвижимость и целый автопарк — 62 автомобиля. Большая их часть — раритетные машины, в основном отечественные «Москвичи» и «Волги», которые Писной скупал и восстанавливал за свой счет. Откуда у одного из крупнейшего застройщика в области такой доход — вопросов не возникает.

Леонид Писной

Леонид Писной

Нет по этому поводу вопросов и к Леониду Чернощекову, который за 2019 год задекларировал без малого 73 млн рублей. Однако в декларации поясняется, что это не только доход по основному месту работы, но и дивиденды по акциям «Газпрома», а также выплата при увольнении — в апреле 2019 года Чернощеков перестал быть гендиректором ООО «Газпром трансгаз Саратов».

Леонид Чернощеков

Леонид Чернощеков

Депутат из Пугачевского района Павел Артемов задекларировал 55 млн рублей дохода и выделяется среди всех остальных народных избранников любовью к земле — у него 114 объектов недвижимости, в основном земельные участки различного назначения.

Павел Артемов

Павел Артемов

Единственная женщина-депутат в «клубе ежемесячных миллионеров» — Зинаида Самсонова с 45,15 млн рублей дохода («ТАУ-Галерея», «Сиеста», строительство) — на четвертом месте. При этом она единственный представитель другой «России» в этом списке — Самсонова избиралась не от ЕР, а от партии «Справедливая Россия».

Зинаида Самсонова

Зинаида Самсонова

Депутат облдумы из Энгельса, директор ООО «Теплоресурс», Андрей Воробьев задекларировал доход в 18,62 млн рублей.

Андрей Воробьев

Андрей Воробьев

Депутат Дмитрий Ханенко, директор АО «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе», отчитался о доходе в 16,82 млн рублей

Дмитрий Ханенко

Дмитрий Ханенко

Представитель семьи дорожников-строителей из Вольского района Гагик Киракосян заработал 15,1 млн рублей.

Гагик Киракосян

Гагик Киракосян

Все остальные народные избранники отчитались о заметно меньших суммах, чем 12 млн в год.

Доходы на уровне ниже средней зарплаты по региону показали два депутата из оппозиционных партий.

У представителя ЛДПР Станислава Денисенко год был явно неудачным — 120 тыс. дохода. Можно было бы предположить, что он жил на пособие по безработице — 12 тыс. рублей в месяц. С таким доходом наверняка две его грузовых «Газели», внедорожник Volkswagen Touareg и катер весь год стояли на приколе.

Станислав Денисенко

Станислав Денисенко

Депутат от КПРФ Александр Нараевский был ближе к народу и со своими 267 тыс. рублей дохода за год наверняка находил средства на общественный транспорт, впрочем, как депутата его могли и бесплатно возить.

Александр Нараевский

Александр Нараевский

Бывший глава Ртищевского района Александр Санинский (ЕР) заработал заметно больше средней областной зарплаты — 781 тыс. рублей, но тоже выделяется на фоне других своих коллег по облдуме.

Еще один депутат, который не смог заработать за год миллион — Юлия Ермакова, директор музыкально-эстетического лицея имени А. Г. Шнитке в Энгельсе. Единоросс, член комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, представляемых депутатами Саратовской областной думы, Ермакова отчиталась о 891 тыс. рублей дохода за год.

Остальные депутаты показали доходы в диапазоне от 1,2 до почти 6 млн рублей в год.

В сведениях о крупных расходах депутатов запись есть лишь у одного, представителя КПРФ Владимира Есипова. Он при годовом доходе в 3,4 млн рублей взял квартиру в кредит.

Владимир Есипов

Владимир Есипов

В Саратовской областной думе при принятии законов и назначении различных выплат часто оперируют средними цифрами по отраслям, вообще, часто опираются на холодную статистику. Поэтому, для статистики — общий доход всех 42 народных избранников за 2019 год составил 371 млн 912 тыс. 525 рублей 48 копеек — согласно представленным декларациям.

И еще, исходя из этой суммы, средний доход у саратовских депутатов — 8 млн 855 тыс. 60 рублей в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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