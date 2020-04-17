Перенос акции "Бессмертный полк" 2020 в Саратове: какого числа пройдет и почему переносят
В связи с распространением коронавирусной инфекции было принято решение отложить акцию "Бессмертный полк". С таким заявлением на Совете безопасности обратился Президента Владимир Путин.
- Дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна. Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне право начинать подготовку к параду и другим мероприятиям. Отдаю распоряжение изменить график и перенести подготовку к параду на Красной площади, отложить все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы, - отметил глава государства.
Напомним, точно также в Москве перенесли Парад Победы 9 мая, а в Саратове отложили торжественное прохождение войск гарнизона, которое традиционно было 8 мая.
"Бессмертный полк" всегда шел по всей стране одновременно - 9 мая. Но в этом году дата будет сдвинута. Срок пока неясен. Возможно, это состоится 24 июня - день первого парада советских войск в 1945 году. А возможно - в сентябре.
- Разделяю ваши чувства, потому что выхожу в одном строю вместе с вами. Понимаю, что для нас именно 9 мая - День Победы. Эту дату невозможно перенести, мы и не будем этого делать. В каждой семье в этот день будут чествовать своим героев. Уверен, что День Победы станет в этом году объединяющим для нашего народа, - заявил Владимир Путин.
"КП-Саратов" будет держать читателей в курсе последних изменений и сообщит, когда и в каких масштабах состоится празднование Дня Победы.
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ИСТОЧНИК KP.RU