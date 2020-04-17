Перенос Парада в честь Дня Победы 2020 в Саратове: какого числа пройдет и почему переносят

Очередные изменения планов принес коронавирус в жизнь саратовцев. Он пришелся на самое неудобное время года — разгар весны, первые погожие дни, многочисленные праздники. Всего этого может не быть.

Вопрос с празднованием Пасхи уже решен. В Саратовской области сначала закрыли кладбища, а позже стало известно, что на торжественные богослужения в храмы также нельзя будет попасть.

И вот теперь Парад Победы — священный праздник для миллионов россиян. Вчера президент Владимир Путин на Совете безопасности объявил, что все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы будут отложены.

В Саратове также перенесут торжественное прохождение войск Саратовского территориального гарнизона в честь Дня Победы, которое традиционно проходило накануне, 8 мая. Пока нет точной даты, но, возможно, он состоится 24 июня. Ранее именно в этот день прошли по Красной площади советские воины-победители.

- Разделяю ваши чувства, потому что выхожу в одном строю вместе с вами. Понимаю, что для нас именно 9 мая — День Победы. Эту дату невозможно перенести, мы и не будем этого делать. В каждой семье в этот день будут чествовать своих героев. Уверен, что День Победы станет в этом году объединяющим для нашего народа, — заявил Владимир Путин.

Он отметил, что все торжества состояться обязательно, но немного позже — когда будет побеждена угроза коронавируса.

«КП-Саратов» будет держать читателей в курсе последних изменений и сообщит, когда и в каких масштабах состоится празднование Дня Победы.