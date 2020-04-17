2020-04-16T21:15:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 17 апрелдя 2020 года: уже 70 зараженных

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Саратове на 17 апреля 2020 года
Екатерина Семенова
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Уже 70 человек заразились коронавирусом в Саратовской областиУже 70 человек заразились коронавирусом в Саратовской областиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сразу 14 новых случаев заражения коронавирусом в Саратове и по области зарегистрировано за сутки 16 апреля. Итого общее число достигло 70. Мы собрали последние новости о коронавирусе на сегодня, 17 апреля 2020 года.

В географию распространения добавились сразу три района: Базарно-Карабулакский, Балаковский и Новоузенский.

География распространения коронавируса растет

География распространения коронавируса растет

В Балашове заболевшие - это сотрудники Тюрьмы. Теперь исправительное учреждение закрыто на карантин, проводится тщательная дезинфекция, запрещены свидания. А еще стало известно, что среди заразившихся пять медицинских работников. Три случая произошли в татищевском районе. Кроме того, в регионе появился и тяжелый пациент - одному из госпитализированных потребовался аппарат искусственной вентиляции легких. Еще пятеро - но в стабильном состоянии - находятся на кислородной поддержке.

Сотрудники Тюрьмы заразились коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Тюрьмы заразились коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ

Но есть и хорошие новости - еще двое выздоровели и число выписанных граждан составило 13 человек.

Пожалуй, главной новостью минувшего дня стало введение пропускного режима с 20 апреля, то есть с понедельника. Об этом заявил председатель правительства области Александр Стрелюхин. Он призвал к жестким мерам против нарушителей режима самоизоляции - как граждан, так и организации.

Кстати, уже есть конкретные примеры. Так, за прогулку в сквере гражданин был оштрафона на тысячу рублей, а владелица цветочного магазина заплатит штраф в 50 тыс. рублей за работу во время ограничительных мероприятий.

Индекс самоизоляции в Саратове действительно низок - несмотря на не самую теплую погоду, он составил всего 2,5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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