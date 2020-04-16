Откуда завезли коронавирус в Саратов: На первое место вышла Москва

По данным канала «Коронавирус. Оперативный штаб Москвы» с 24 марта по 06 апреля в Саратовскую область вернулись 1 553 человека из 59 стран.

Топ-5 стран, откуда вернулись жители области:

Таиланд — 219 (14,10%),

Казахстан — 218 (14,04%),

Турция — 76 (4,89%),

Вьетнам — 74 (4,76%),

Куба — 73 (4,70%).

Статистика приехавших в ПФО из-за рубежа

По данным «КП-Саратов» из местных источников, с 26 марта по 9 апреля в Саратовскую область прибыли 1 068 человек, побывавших накануне за рубежом. Наибольшее количество:

Казахстан — 300,

Таиланд — 186,

Вьетнам — 52,

Турция — 48,

Грузия — 36,

Армения — 30,

США — 29,

Азербайджан — 26,

Индонезия — 26,

ОАЭ — 24,

Куба — 23,

Абхазия — 22,

Катар — 22,

Германия — 19,

Доминиканская республика — 18,

Украина — 16,

Израиль — 15,

Китай — 13,

Финляндия — 13,

Египет — 10,

Япония — 10.

Так откуда завезли коронавирус в Саратов?

Из таких стран как Франция, Испания или Италия, где коронавирус бушует сильнее всего, в Саратовскую область в этот период времени либо уже вообще не приезжали, либо количество приезжих менее десяти человек.

Между тем из общего числа случаев коронавируса в Саратовской области 25 — завозные. COVID-19 в Саратовскую область привезли в том числе: из Италии (1), из Германии (1), из Испании (2), из Шри-Ланки (2), из Франции (2), Мексики (1), из Казахстана (1), из Греции (1), из Турции (2), из Молдовы (1), из Гвинеи (1).

Большинство остальных случаев — из Москвы и других регионов страны.

Большая часть зараженных в Саратовской области сегодня — среди лиц, не выезжающих за пределы области, так называемые контактные, в основном среди близких родственников вернувшихся из-за рубежа.

Кроме того, сейчас за пределами РФ находятся 148 жителей Саратовской области, которые по разным причинам пока не могут вернуться в Россию.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

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