Откуда завезли коронавирус в Саратов: На первое место вышла Москва
По данным канала «Коронавирус. Оперативный штаб Москвы» с 24 марта по 06 апреля в Саратовскую область вернулись 1 553 человека из 59 стран.
Топ-5 стран, откуда вернулись жители области:
Таиланд — 219 (14,10%),
Казахстан — 218 (14,04%),
Турция — 76 (4,89%),
Вьетнам — 74 (4,76%),
Куба — 73 (4,70%).
Статистика приехавших в ПФО из-за рубежа
По данным «КП-Саратов» из местных источников, с 26 марта по 9 апреля в Саратовскую область прибыли 1 068 человек, побывавших накануне за рубежом. Наибольшее количество:
Казахстан — 300,
Таиланд — 186,
Вьетнам — 52,
Турция — 48,
Грузия — 36,
Армения — 30,
США — 29,
Азербайджан — 26,
Индонезия — 26,
ОАЭ — 24,
Куба — 23,
Абхазия — 22,
Катар — 22,
Германия — 19,
Доминиканская республика — 18,
Украина — 16,
Израиль — 15,
Китай — 13,
Финляндия — 13,
Египет — 10,
Япония — 10.
Так откуда завезли коронавирус в Саратов?
Из таких стран как Франция, Испания или Италия, где коронавирус бушует сильнее всего, в Саратовскую область в этот период времени либо уже вообще не приезжали, либо количество приезжих менее десяти человек.
Между тем из общего числа случаев коронавируса в Саратовской области 25 — завозные. COVID-19 в Саратовскую область привезли в том числе: из Италии (1), из Германии (1), из Испании (2), из Шри-Ланки (2), из Франции (2), Мексики (1), из Казахстана (1), из Греции (1), из Турции (2), из Молдовы (1), из Гвинеи (1).
Большинство остальных случаев — из Москвы и других регионов страны.
Большая часть зараженных в Саратовской области сегодня — среди лиц, не выезжающих за пределы области, так называемые контактные, в основном среди близких родственников вернувшихся из-за рубежа.
Кроме того, сейчас за пределами РФ находятся 148 жителей Саратовской области, которые по разным причинам пока не могут вернуться в Россию.
Карта распространения коронавируса в Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU
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