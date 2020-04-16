Коронавирус в Саратове, последние новости на 16 апреля 2020 года: заразились сразу семь человек

Ситуация с коронавирусом в Саратовской области продолжает ухудшаться. По данным оперативного штаба региона, за сутки, 15 апреля, заразились еще семь человек. Это жители Татищевского (один человек), Ершовского районов (три человека) и Саратова (три человека).

Также стало известно еще о трех выздоровевших. Итого общее число выписанных достигло 11 человек.

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Стало известно, что в Саратовскую область, после обращения председателя Государственной думы Вячеслава Володина к вице-премьеру правительства России Татьяне Голиковой, поступят 771,8 млн рублей на развертывание дополнительного коечного фонда.

Саратовская область получит дополнительные средства на коечный фонд

До сих пор министерство социального развития не может определиться с продлением льготных проездных. Однако предлагает купить уже на май.

Возможно, причина в низкой самоизоляции граждан – 2,6 на 15 апреля. Можно предположить, что таким образом чиновники пытаются мотивировать граждан поменьше ездить на общественном транспорте.

О важности самоизоляции говорил на заседании оперативного штаба председатель правительства Александр Стрелюхин. Он заявил о необходимости более жестких мер. Так, если граждане не готовы самостоятельно сидеть по домам, то с понедельника все же может быть введен пропускной режим.

Для проверки масочного режима полиция и чиновники провели рейд по рынкам. Пока он носил профилактический характер, но, возможно, впоследствии продавцов-нарушителей будут штрафовать.

Прошел рейд по рынкам с проверкой масочного режима

Кстати, о средствах защиты. Около миллиона масок должны поступить в область лишь через месяц, к 15 мая. Однако многоразовые медицинские костюмы закуплены и распределены по медорганизациям. По словам Сергея Горячева, директора ОГУ «Саратовский Аптечный Склад», уже поступила партия парацетамола – 15 тыс. упаковок.

Саратовцам продемонстрировали защитный медицинский костюм

Анализы на COVID-19 в Саратовской области проводят четыре государственные и муниципальные клиники. Однако со вчерашнего дня присоединилась частная. Такое желание высказали еще несколько. Заместитель министра здравоохранения Андрей Гадяцкий заверил, что реактивы имеются в наличии.

С сегодняшнего дня возобновляют работы МФЦ. Однако, как подчеркнула главный санитарный врач региона Ольга Кожанова, там необходимо соблюдать противоэпидемический режим. А еще она выразила сомнение, что в детские дежурные группы водят только детей работающих граждан. Министерству образования направлено письмо с просьбой проконтролировать контингент воспитанников.

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