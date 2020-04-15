2020-04-15T16:06:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Оплата ЖКУ во время коронавируса: балаковцы не хотят брать в долг для оплаты квитанций

Местные жители подумали, что местная управляющая компания предлагает сделать именно это
Дарья Вострикова
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Балаковцев насторожил третий абзац текстаБалаковцев насторожил третий абзац текста
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Сегодня, 15 апреля, анонимный балаковец опубликовал в соцсети «ВКонтакте» снимок платежки от УК «Чайка», которая обслуживает его дом. Начинается текст обычно — призывом оплачивать услуги вовремя, а вот третий абзац вызвал массу негодования у местного жителя.

- Если Вы не имеете возможности самостоятельно оплатить услуги, обратитесь за помощью к родственникам, соседям, друзьям. Если этих вариантов нет, то звоните нам в Управляющую компанию по телефонам: 49-07-18 или 8(927)-225-13-83. К Вам придет наш сотрудник (с удостоверением и в соответствующей экипировке), — написано в объявлении, опубликованном в паблике «Типичный Балаково».

Благие намерения УК были поняты неверно.

Строки о помощи местный житель понял для себя как призыв пойти к своим знакомым и взять денег в долг, только чтобы оплатить коммунальные услуги. Такие слова вызвали массу негодования, «испанский стыд за страну и город».

Такое же понимание прочитанного возникло не у него одного.

- Может, занять не у соседей, а у «Чайки? — написала в комментариях Татьяна Пестова.

Однако не все граждане восприняли текст именно так. Часть балаковцев поняла, что речь идет об оплате онлайн, поскольку сейчас личное посещение организаций ограничено в целях борьбы с коронавирусом. Если человек не может это сделать самостоятельно, например, не силен в общении с интернетом, можно кого-нибудь попросить.

- Что вам стыдно? Что все сейчас закрыто и оплачивать нужно онлайн? Если такой возможности нет, то что страшного обратиться к родным, у которых карта есть? — выразила недоумение Ирина Неруш.

- Имеется в виду, что если технически нет возможности произвести оплату, то сотрудник придет и примет платеж лично. Никто не просить вас занимать деньги, читайте правильно, — поддержал ее Иван Барановский.

Недоумение вызывает одно — почему управляющая организация не смогла составить текст правильно, чтобы не вызвать возмущение у людей и двусмысленное толкование фраз.

- Стоило уточнить, что речь идет именно об оплате онлайн. В письмах такого рода надо очень тщательно подбирать слова. У многих большие проблемы с пониманием прочитанного, — сказал Федор Сумкин.

Ранее еще одна управляющая компания, ООО «УК «Мегаполис-Октябрьский», удивила местных жителей своим объявлением.

В нем было сказано, что несмотря на Указ президента об объявлении в РФ нерабочих дней, всем нужно вовремя платить за жилье и коммунальные услуги. Вероятнее всего, речь шла о том, что несмотря на отсутствие работы, гражданам все равно придется оплачивать счета. Однако при прочтении текста создается впечатление, что Указ — абсолютно не нужный документ и отношение организации к правительству своей страны соответствующее.

Призыв управляющей компании об оплате ЖКУ вовремя вызывает недоумение местных жителей

Призыв управляющей компании об оплате ЖКУ вовремя вызывает недоумение местных жителей

Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что россиянам в связи с коронавирусом не будут отключать коммунальные услуги за долги. Также приостановлено начисление пени и штрафов. Издано соответствующее постановление РФ.

- Если человек или семья по каким-то причинам испытывают сложности с дистанционной оплатой жилищно-коммунальных услуг, рекомендуется не копить задолженность, а обратиться к исполнителю коммунальных услуг и заключить соглашение о рассрочке платежа. Информацию об организации, являющейся исполнителем, можно найти в платежном документе — это может быть управляющая компания, ТСЖ или ресурсоснабжающая организация, — разъяснял министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Об этом сообщает министерство строительства и ЖКХ Саратовской области.

В связи с коронавирусом жителям Саратовской области не будут начислять пени за просрочку платежей

В связи с коронавирусом жителям Саратовской области не будут начислять пени за просрочку платежей

Тут речь идет именно об отсрочке уплаты штрафов, а не о возможности не платить за ЖКУ, как это восприняли некоторые местные жители.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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