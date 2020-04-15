2020-04-15T13:48:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Федор Смолов пожертвовал скорой помощи 1 млн рублей

Врачи приобрели маски, респираторы, специальные очки и бактерицидные лампы
Ольга Симонова
Поделиться:
Федор СмоловФедор СмоловФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Уроженец Саратова, футболист Федор Смолов пожертвовал московской станции скорой помощи 1 млн рублей.

- Врачи приобрели маски, респираторы, специальные очки и бактерицидные лампы. Вместе — справимся, — сообщает аккаунт сборной России в Twitter.

Сейчас Смолов выступает за испанский клуб «Сельта», в который ушел из российского «Локомотива». Однако в начале апреля футболист самовольно улетел в Россию, несмотря на введеный режим повышенной готовности из-за коронавируса Позже он объяснил свой отъезд желанием быть ближе к семье.

Напомним, 30-летний футболист — не первый саратовец, занимающийся благотворительностью. Ранее на строительство инфекционного центра пожертвовали деньги депутат Госдумы Николай Панков, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, вице-губернаторы Александр Стрелюхин и Игорь Пивоваров, мэр Саратова Михаил Исаев.

Ранее, в 2019 году, Смолов защищал в Саратовском политехе диссертацию. Выяснилось, что футболист — аспирант кафедры социальной информатики. Его работа была на тему «Развитие наукоемкого сектора в современной России: социально-экономический аспект».

Федор Смолов защищал работу в СГТУ. Фото из соцсетей

Федор Смолов защищал работу в СГТУ. Фото из соцсетей

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Саратове подведены итоги конкурса рисунков «Великой Победе посвящается»
Прокуратура нашла коррупционные факторы в законе Саратовской области о материнском капитале
В Татищевском районе коронавирусом заразился медик
Изменения ОГЭ 2020 в Саратове из-за коронавируса: сдача пройдет с июня по конец июля
В Саратовской области решена проблема нехватки реактивов для проведения тестов на коронавирус
Жительница Приволжского погибла от рук ревнивой соседки со шваброй
Андрей Воробьев поддержал инициативу строительства новой современной инфекционной больницы в Саратове
Несмотря на коронавирус, в Саратове построят частную клинику и спа-комплекс с термами
С начала года в Саратовской области произошло более 870 ландшафтных пожаров
Онлайн-концерт Полины Гагариной с премьерой песни в Wink смотрели с 530 тысяч устройств
29 студентов ПИУ РАНХиГС стали триумфаторами олимпиады «Я – профессионал»
В Саратове ночью ожидается мокрый снег
Отопление в домах жителей Саратовской области пока не выключат
Заболеваемость пневмонией выросла в полтора раза в Саратовской области
В Саратовской облдуме решили облегчить жизнь дальнобойщикам
Средства защиты и медикаменты в Саратове: когда и что появится в больницах и в продаже
В Красном Куте горела летняя кухня дома
Индекс самоизоляции в Саратове на 15 апреля: 2,6 балла
Коронавирус в Саратове: Местные частные клиники приступают к забору анализов и выявлению коронавируса
Коронавирус в Саратове, прошли рейды полиции по рынкам: проверяли маски и разметку
Коронавирус в Саратове, последние новости на 15 апреля: Еще трое выздоровевших, еще семь заражений
В Балакове 13 пожарных тушили частный дом
Самоизоляция в Саратове: вопрос с продлением проездных билетов остается нерешенным
В Саратовской облдуме обсудили, когда и откуда начнутся посадки