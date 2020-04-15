Федор Смолов пожертвовал скорой помощи 1 млн рублей

Уроженец Саратова, футболист Федор Смолов пожертвовал московской станции скорой помощи 1 млн рублей.

- Врачи приобрели маски, респираторы, специальные очки и бактерицидные лампы. Вместе — справимся, — сообщает аккаунт сборной России в Twitter.

Сейчас Смолов выступает за испанский клуб «Сельта», в который ушел из российского «Локомотива». Однако в начале апреля футболист самовольно улетел в Россию, несмотря на введеный режим повышенной готовности из-за коронавируса Позже он объяснил свой отъезд желанием быть ближе к семье.

Напомним, 30-летний футболист — не первый саратовец, занимающийся благотворительностью. Ранее на строительство инфекционного центра пожертвовали деньги депутат Госдумы Николай Панков, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, вице-губернаторы Александр Стрелюхин и Игорь Пивоваров, мэр Саратова Михаил Исаев.

Ранее, в 2019 году, Смолов защищал в Саратовском политехе диссертацию. Выяснилось, что футболист — аспирант кафедры социальной информатики. Его работа была на тему «Развитие наукоемкого сектора в современной России: социально-экономический аспект».

Федор Смолов защищал работу в СГТУ. Фото из соцсетей

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