2020-04-15T09:27:03+03:00
Общество

Эксперт бюро медико-социальной экспертизы проведет горячую линию вместе с «Комсомольской правдой»

Жители Саратова смогут задать вопросы, касающиеся получения инвалидности в период ограничительных мероприятий
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Ольга Александровна Кузина, заместитель руководителя регионального ГБ МСЭ по экспертной работе, врач по медико-социальной экспертизеОльга Александровна Кузина, заместитель руководителя регионального ГБ МСЭ по экспертной работе, врач по медико-социальной экспертизеФото: Екатерина Семенова
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В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, правительством Российской Федерации принято Постановление №467 от 09.04.2020г. «О временном порядке признания лица инвалидом».

16 апреля 2020 года «Комсомольская правда» - Саратов» совместно с ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Саратовской области» проводят горячую линию по вопросам применения Временного порядка признания лица инвалидом и работы органов медико-социальной экспертизы в период ограничительных мероприятий.

Вопросы можно задать с 11:00 до 12:00 по телефону в Саратове (8452) 39-73-77. На вопросы ответит Ольга Александровна Кузина – заместитель руководителя регионального ГБ МСЭ по экспертной работе, врач по медико-социальной экспертизе.

Ваши вопросы Вы можете также задать спикеру до начала горячей линии (до 10:00 16 апреля 2020 года) на адрес электронной почты sarvolgamedia@yandex.ru.

Также вопросы можно направлять в наших социальных сетях в Instagram (@kp_saratov), ВКонтакте (Комсомольская правда Саратов).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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