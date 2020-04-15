Коронавирус в Саратове, последние новости на 15 апреля 2020 года: пять заболевших, двое выздоровевших за сутки

Количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области за 14 апреля 2020 года выросло еще на пять человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, общая численность на 15 апреля составила 49 случаев. В географию распространения вируса добавился Балашовский район.

География распространения коронавируса в Саратовской области

Пока число смертей пациентов, у которых выявлен COVID-19, остается прежним – три пожилых человека. Выздоровели восемь граждан.

Мы собрали для читателей «КП-Саратов» последние новости на 15 апреля 2020 года.

Индекс самоизоляции продолжает снижаться. Вчера он составил 2,4, что считается весьма низким показателем.

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин обратился с просьбой к вице-премьеру правительства России Татьяне Голиковой о выделении Саратовской области дополнительно 659 млн рублей. Средства необходимы для разворачивания дополнительного коечного фонда. По словам Володина, ранее региональные власти подали недостоверные данные о потребности.

Вячеслав Володин попросил дополнительные средства на разворачивание коечного фонда в саратовских больницах

Вводятся меры поддержки для ряда отраслей экономики. Так депутаты облдумы предварительно одобрили снижение части налогов.

Министр экономического развития Саратовской области Юлия Швакова

Легче должно стать и школьникам на дистанционном обучении. Министр образования региона Ирина Седова предложила снизить нагрузку на детей по непрофильным предметам.

Кстати, все школьники из малообеспеченных семей уже получили продуктовые наборы на две недели.

Министр образования Саратовской области Ирина Седова

Внесены изменения в перечень предприятий, которым разрешается работать. Это, в частности, оптики, мастерские по ремонты одежды и обуви. С парикмахерскими вопрос остался открытым. А вот церкви, синагоги и храмы в преддверии Пасхи будут закрыты.

Однако саратовская епархия предлагает посещать храмы онлайн. Для этого организованы трансляции богослужений.

Храмы в Саратовской области будут закрытыФото: Екатерина Семенова

Продолжается борьба за исполнение предписаний Роспотребнадзора. Уже сегодня должны начаться рейды по рынкам с проверками соблюдения масочного режима и дистанции.