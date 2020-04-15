2020-04-14T21:21:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 15 апреля 2020 года: пять заболевших, двое выздоровевших за сутки

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Саратове на 15 апреля 2020 года
Екатерина Семенова
Поделиться:
Больных с коронавирусом в Саратовской области все большеБольных с коронавирусом в Саратовской области все большеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области за 14 апреля 2020 года выросло еще на пять человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, общая численность на 15 апреля составила 49 случаев. В географию распространения вируса добавился Балашовский район.

География распространения коронавируса в Саратовской области

География распространения коронавируса в Саратовской области

Пока число смертей пациентов, у которых выявлен COVID-19, остается прежним – три пожилых человека. Выздоровели восемь граждан.

Мы собрали для читателей «КП-Саратов» последние новости на 15 апреля 2020 года.

Индекс самоизоляции продолжает снижаться. Вчера он составил 2,4, что считается весьма низким показателем.

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин обратился с просьбой к вице-премьеру правительства России Татьяне Голиковой о выделении Саратовской области дополнительно 659 млн рублей. Средства необходимы для разворачивания дополнительного коечного фонда. По словам Володина, ранее региональные власти подали недостоверные данные о потребности.

Вячеслав Володин попросил дополнительные средства на разворачивание коечного фонда в саратовских больницах

Вячеслав Володин попросил дополнительные средства на разворачивание коечного фонда в саратовских больницах

Вводятся меры поддержки для ряда отраслей экономики. Так депутаты облдумы предварительно одобрили снижение части налогов.

Министр экономического развития Саратовской области Юлия Швакова

Министр экономического развития Саратовской области Юлия Швакова

Легче должно стать и школьникам на дистанционном обучении. Министр образования региона Ирина Седова предложила снизить нагрузку на детей по непрофильным предметам.

Кстати, все школьники из малообеспеченных семей уже получили продуктовые наборы на две недели.

Министр образования Саратовской области Ирина Седова

Министр образования Саратовской области Ирина Седова

Внесены изменения в перечень предприятий, которым разрешается работать. Это, в частности, оптики, мастерские по ремонты одежды и обуви. С парикмахерскими вопрос остался открытым. А вот церкви, синагоги и храмы в преддверии Пасхи будут закрыты.

Однако саратовская епархия предлагает посещать храмы онлайн. Для этого организованы трансляции богослужений.

Храмы в Саратовской области будут закрыты Фото: Екатерина Семенова

Храмы в Саратовской области будут закрытыФото: Екатерина Семенова

Продолжается борьба за исполнение предписаний Роспотребнадзора. Уже сегодня должны начаться рейды по рынкам с проверками соблюдения масочного режима и дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Кашель не проходит, никто не лечит»: Пенсионерка рассказала о жизни в доме престарелых под Смоленском, где у 86 человек заподозрили коронавирус
Пожилые люди считают, что их заразил врач. Якобы, у него жена работала в поликлинике, и там контактировала с больным
«Мы с кошкой вышли погулять»: Как работает и за кем смотрит «карантинный патруль» полиции
Журналист «КП» посмотрел, как полицейские работают в квартирах, где подозрение на коронавирус, как проверяют людей на карантине и смотрят, чтобы никто не гулял на детских площадках
Простой парень в толстовке: «Комсомолка» узнала, кто главный разработчик российской вакцины от коронавируса
Ильназ Иматдинов защитил кандидатскую в 24 года, в соцсетях у него много котиков, но сейчас ему не до них — ученый работает над спасением человечества
Новости 24
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 15 апреля 2020 года: еще пять случаев
В саратовских больницах готова 1 121 койка для приема больных коронавирусом, госпитализировать стали больше
Коронавирус в Саратове: Саратовские предприниматели подали 444 заявки на льготные кредиты на сумму 2 млрд рублей
Режим самоизоляции в Саратове: начинаются рейды по рынкам
Саратовцев предупреждают о плохой погоде в среду и просят убрать машины из-под деревьев
Александр Стрелюхин о ситуации по коронавирусу: количество заболевших будет расти каждый день
Александр Стрелюхин об открытии предприятий: по парикмахерским решения пока нет
Коронавирус в Саратове: Перед Пасхой закроют церкви
Валерий Радаев о нерабочих днях в Саратове: скоро можем разрешить открыться парикмахерским
Панков: Володин направит в область дополнительные 659 млн рублей на борьбу с коронавирусом
Правительство РФ на время сняло ограничения на продажу медицинских масок
В Саратовской области с начала года пожары унесли жизнь 58 человек
В Саратовской области полиция вышла на поиски пропавшего и нашла труп
Про убитую в Саратове школьницу Лизу Киселеву сняли фильм
Неизвестные в масках украли из дома агента Евгения Малкина перстень за победу в кубке Стэнли
Специалисты ООО «КВС» производят замену водопровода по улице Клочкова
В Саратове задержан сбытчик героина
Дистанционное обучение в Саратове: министр образования области предложила снизить нагрузку по трем предметам
Федеральный экологический оператор провел первый обучающий семинар по ГИС
В Саратове 10 пожарных тушили квартиру на улице Чернышевского
Замминистра здравоохранения о стационарах для больных с коронавирусом: частные клиники готовы оказать содействие
Житель Хвалынска отдаст 20 тыс. рублей за мат в адрес полицейского
Установлена личность зарезанного на улице Шевченко мужчины
Индекс самоизоляции в Саратове на 14 апреля: 2,5 балла
В Саратове до вечера отключили воду
Депутаты в Саратове предварительно одобрили снижение налогов для предприятий в сфере полиграфии и рекламы
В Саратовской области продолжается рост количества пациентов с пневмонией
Михаил Исаев раскритиковал главу администрации Заводского района за ремонт тротуаров
Коронавирус в Саратове, последние новости на 14 апреля: Пять новых заражений, двое выздоровевших