Избиение пенсионера с 17 собаками в Энгельсе: версия другой стороны

Вчера, 13 апреля, «Комсомолка» опубликовала историю со слов пользовательницы соцсети Instagram под ником evgenia77701.

Сегодня, 14 апреля, другую версию произошедшего сообщила Анастасия Голубева.

- Михаил Добрай 30 лет изводит деревню своей стаей собак. Они группой нападают на людей, чуть не загрызли почтальона, дети не могут ходить в школу. Он разводит животных для употребления в пищу, те голодные, больные. В ночь отпускает на охоту, кормиться. Они давят птицу, при попытке отбить скотину кидаются на детей. Волонтеры пытались ему помочь их пристроить, но мужчина не отдал животных, — пояснила она.

По мнению местной жительницы, этот человек болен шизофренией, каждую весну у него обострение, что можно отследить по заявлениям в полицию. Однако администрация МО и полиция не может помочь из-за отсутствия соответствующих законов. Из-за этого был не один конфликт с соседями.

Местная жительница утверждает, что у мужчины есть диагноз «шизофрения»

Анастасия поделилась, что разводит птиц: гусей, кур, уток, а собаки Михаила переубивали маточное стадо, забегали на участок и кидались на детей. Попытки договориться с ним, как и обращения в правоохранительные органы, ни к чему не привели.

Тогда ее семья решила купить волкодава, которому исполнилось недавно семь месяцев. Это животное нацелено на то, чтобы защищать, убивать врага. Их собака еще так не делает, но пытается, если на территорию зайдет чужак.

После этого, по словам женщины, Михаил начал требовать привязать волкодава, но своих питомцев изолировать не хотел. Более того, пытался убить ее собаку, но это не удалось.

Животное сопровождает детей, когда им надо выйти из дома, потому что пройти мимо жилища пенсионера они не могут.

- Трое моих детей (10, 11 и 4 года) 10 апреля шли из магазина домой в сопровождении собаки и друга нашей семьи, 23-летнего Сергея. Они встретили Михаила, который кричал матом на несовершеннолетних, угрожал расправой, кидался кирпичами и булыжниками. Я благодарна Сергею, что он успел закрыть детей от камней и крикнул, чтобы те бежали домой. А дальше Михаил схватил лопату и наотмашь ударил его по голове. Сергей только успел подставить руки для защиты — голова разбита, руки сломаны. На одной раздробленные кости, на второй открытые переломы и практически отрубленные пальцы. Вдогонку Сергей получил еще и рваную рану на спине. Сейчас он госпитализирован, завтра у него операция, — рассказала Анастасия.

Женщина сообщила, что когда Сергей прибежал к ним домой весь в крови, дети были в ужасе. Они разбудили спящего в свой единственный выходной отца, который побежал к Михаилу. Мужчина ударил пенсионера несколько раз кулаком, но не лопатой и не битой.

- Он даже не успел толком спросонья сообразить, что вообще произошло. Сами представьте, он проснулся, дети в шоке рыдают, Сергей весь избитый и разорванный, в крови. А вы бы не бросились защищать свою семью? Своих детей? Дальше не вижу смысла растягивать. Зоозащита. Сбор денег на шикарном информационном поводе. Бедный дедушка и два ублюдка-уголовника, — подчеркнула женщина.

Анастасия говорит, что пенсионера не били лопатой и битой

Она призналась, что Сергей вырос в детдоме, у него есть судимость за мелкое хищение. На преступление он пошел, когда вышел из учреждения в мир, ему было нечего есть и некуда идти, а государство не предоставило квартиру.

Анастасия благодарна мужчине, «искреннему и очень доброму, несмотря на ужасное, жуткое детство, мальчику», который не задумываясь бросился на защиту детей. Которую он сам когда-то недополучил.

В комментариях к записи она уточнила, что у отца детей тоже есть судимость, но не за преступление, связанное с наркотиками, как говорят злые языки.

Местные жители удивились, почему нет снимков сломанной руки и признались, что в эту версию истории слабо верится.

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