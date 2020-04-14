Гендиректор ПАО «ФосАгро», сопредседатель Координационного Совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции Андрей Гурьев выступил в роли модератора онлайн-саммита «Бизнес после пандемии». Прогноз на завтра обсудили также руководитель «Почты России» Максим Акимов, глава «СИБУР» Дмитрий Конов, владелец «AEON» Роман Троценко и глава компании «А1», выступившей инициатором проведения саммита, Андрей Елинсон. Участниками конференции стали около 250 предпринимателей, экспертов рынка и журналистов.

Кризис, как лекарство

Всякий кризис (здоровья он касается или финансов) можно и нужно воспринимать и принимать, как лекарство. Да горькое, но полезное. Есть шанс не просто выздороветь, а стать лучше прежнего. Сегодня нужно понять: поствирус, не обязательно постапокалипсис. Это касается как отдельных людей, так и целых бизнес структур. Главное сделать верные выводы.

«Каким будет бизнес после пандемии» – такую тему девятого апреля российские предприниматели и промышленники обсуждали на саммите. Он состоялся в духе нынешнего времени – в режиме онлайн, на расстоянии. Но участники Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции, обсуждая день завтрашний, близки во взглядах: после вируса многое поменяется.

Новые тренды

Вирусологи предупреждают нас, что осенью планету может накрыть вторая волна пандемии. Даже если этого не случится, мир осознал риски и будет готовиться к повторению сегодняшних событий, прозвучало на саммите. Стоит ждать появления новых трендов. Вот несколько из тех, что озвучил модератор саммита, директор ФосАгро Андрей Гурьев. Они помогут нам выздороветь во всех смыслах.

Гигиена и поддержка системы здравоохранения

- На предприятиях будут поддерживаться высокие стандарты чистоты и гигиены – вероятно увеличение средней численности обслуживающего персонала по уборке, обработке помещений, транспорта, медицинского персонала, охраны на проходных. Очевидно, что в штатах многих крупных компаний появятся директора по медицине, отметил Андрей Гурьев. – Компании будут развивать подшефные клиники для отслеживания здоровья работников, произойдет рост востребованности телемедицины.

Ведущие мировые компании уже сейчас значительное внимание уделяют Целям устойчивого развития ООН. Андрей Гурьев высказал уверенность, что Цель №3 «Здоровье и благополучие» выйдет после пандемии на первый план.

- Мы увидели неготовность систем здравоохранения во многих странах мира, и по материально-техническому обеспечению (количество койко-мест, оборудование, средства защиты) и по количеству персонала. Поэтому принимаемые бизнесом меры по оказанию всесторонней помощи системам здравоохранения на местах сохранятся и после кризиса, – сообщил директор ФосАгро.

Самообеспечение

Уже сегодня одной из самых обсуждаемых за рубежом стала тема необходимости выйти на самообеспечение товарами первой необходимости. Многие последуют в этом отношении примеру России. Как говорится, нет худа без добра: наша страна была вынуждена в последние годы реализовывать программы импортозамещения, что в условиях закрытия границ между странами из-за карантина позволило нам обеспечить себя продовольствием в полном объеме. Очевидно, что многие наученные горьким опытом государства переориентируют все усилия на защиту и поддержку внутреннего национального рынка в ущерб экономике объединений и союзов.

Поддержка бизнеса

Мировая экономика вступает в период затяжной рецессии. Необходимые карантинные меры, которые были введены по всему миру, несомненно, скажутся на экономике и, по оценкам экспертов, будут стоить мировому ВВП падения в объеме от 5 до 15 процентов.

Наиболее уязвимыми в текущей ситуации оказались предприятия малого и среднего бизнеса, отдельные отрасли, связанные с гостиничным бизнесом, туризмом, авиаперевозками. После завершения пандемии, им потребуется значительное время на восстановление прибыльности и финансовой устойчивости.

Потери для бюджетной системы всех стран будут существенными.

В этой связи особенную актуальность приобретут меры поддержки, которые государства разработают как для малого и среднего бизнеса, так и для крупного бизнеса как основного источника налоговых поступлений в условиях падения темпов роста экономики, снижения ценовой конъюнктуры и деловой активности.

Удалёнка

Андрей Гурьев в начале разговора отметил, что бизнес среда после выхода человечества из пандемии будет иметь разительные отличия от докризисного состояния. Важным трендом станет увеличение количества персонала на дистанционной работе, с гибкими графиками, освобождение офисов в ряде секторов. По его словам, пандемия показала – современная IT-инфраструктура способна обеспечить удаленный рабочий процесс без значительной потери эффективности. В целом, тренд на развитие цифровизации, который оформился еще до эпидемии, теперь получит сильный дополнительный импульс. Продажи, взаимодействие с клиентами и подрядчиками будут перемещаться на онлайн - платформы.

Мнения

Руководитель «Почты России» Максим Акимов:

- Привычный modus operandi не только для основных секторов экономики, но и для жизни социума в целом закончился. То, что было нашей повседневностью в бизнесе, в межличностном взаимодействии, в деятельности практически всех институтов придется переизобретать заново. Традиционные ответы на вызовы и меры поддержки правительств глав государств мира в новой ситуации мало валидны. Мы находимся в точке неопределенности и мы довольно долго еще будем определять ответы, на стоящие перед нами вопросы. одним из ключевых вызовов является распад цепочек создания стоимости при производстве сложных продуктов. Возникла немыслимых масштабов путаница в решении даже самых простых задач, и многие европейские коллеги уже обратились к нам за помощью в реализации логистических маршрутов.

Глава «СИБУР» Дмитрий Конов:

- Обратной стороной повсеместной цифровизации может стать рост опасений общества о неприкосновенности личных данных и свобод. Кроме того, переход сектора сервисных услуг в онлайн и, как следствие, его некоторое сокращение может привести к удару по занятости и оттоку части рабочей силы, приехавшей на заработки в Москву и другие мегаполисы, обратно в регионы. Это другое распределение молодой и мобильной части населения.

Владелец «AEON» Роман Троценко:

- Исторически пандемии вызывали коренные трансформации в структуре общества, и эпидемия коронавируса исключением не станет. Произойдет рост стоимости труда, продолжится углубление его разделения, в технологическом плане случится повсеместный переход на 5G и на технологию цифровых двойников. В социальном плане произойдет переход на индивидуальную занятость, когда отдельные индивидуумы будут продавать свои знания, время и навыки, выступая элементами обмена новых экосистем. Каждый раз пандемия приводила к смене мирового лидера. В данном случае мы увидим, что наша страна будет если не лидером, то одним из технологических лидеров постковидной эпохи рядом с Китаем.

Андрей Гурьев согласился, что Россия после пандемии имеет все возможности встроиться в новую экономическую реальность, углубить и расширить свои связи с Китаем и Европой.

- Сегодня Россия встречает этот кризис в качественно другом состоянии, нежели в 90-е годы. У нас хороший, развитый внутренний рынок, сырьевой и энергетический сектор, цифровая индустрия, самообеспечение продуктами питания, нулевой долг и огромные золото-валютные резервы. У России есть все шансы войти в новую экономическую реальность еще более сильным и сбалансированным игроком, – заявил Андрей Гурьев, добавив, что для этого необходима синхронизация усилий крупных компаний между собой и с органами власти.

Глава «А1» Андрей Елинсон в этой связи предложил создать дополнительный механизм обмена опытом адаптации бизнеса к новым вызовам.

- Мы предлагаем создать онлайн-платформу, где ведущие компании смогут собираться и делиться опытом трансформации предприятий и бизнеса. Такой ресурс поможет всем как можно скорее выйти на новый уровень бизнес-отношений и построить новые модели справедливого взаимодействия, – отметил он.