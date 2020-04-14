2020-04-13T22:07:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 14 апреля 2020 года: число зараженных еще выросло, одна женщина умерла

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Саратове на 14 апреля 2020 года
Екатерина Семенова
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Коронавирус продолжает распространяться по Саратовской областиКоронавирус продолжает распространяться по Саратовской областиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Распространение коронавируса по территории Саратовской области продолжается. Как заявил на заседании оперативного штаба председатель правительства Александр Стрелюхин, за сутки число заразившихся выросло на четыре человека. Итого оно составило 46 случаев.

«КП-Саратов» собрала для читателей последние новости о коронавирусе на 14 апреля 2020 года.

Стало известно о еще одной смерти пациентки с коронавирусом. Это 90-летняя женщина, которую госпитализировали с пневмонией. Она скончалась в тот же день от сердечно-сосудистого заболевания, и уже после смерти был выявлен COVID-19 в ее анализах.

Также на сегодняшний день насчитывается шесть случаев выздоровления.

Наибольшие очаги заражения, кроме Саратова – это село Вязовка Татищевского района и Ершовский район. Сегодня Ершов активно дезинфицировали. А накануне обработку провели в селе Вязовка.

Село Вязовка дезинфицировани накануне. Фото со страницы Павла Суркова в соцсети

Село Вязовка дезинфицировани накануне. Фото со страницы Павла Суркова в соцсети

Несмотря на рост заражения, жители Саратова продолжают игнорировать самоизоляцию. Например, сегодня индекс ее составил всего 2,7 баллов. Возможно, ситуация изменится после введения пропускного режима, который перенесен на 20 апреля. Пока же продолжается выдача пропусков – уже утверждено 160 тыс. штук.

Важным событием дня стал визит председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Он посетил городскую станцию скорой помощи, а также клинику имени Миротворцева, известную как 3-я Советская больница, где скоро будут развернуты еще порядка 300 коек.

Вячеслав Володин осмотрел коечный фонд в клинической больнице имени Миротворцева

Вячеслав Володин осмотрел коечный фонд в клинической больнице имени Миротворцева

Володин встретился с руководителями городских поликлиник. В частности, шла речь о поддержке и материальном стимулировании врачей. Кстати, из федерального бюджета Саратовской области выделено 95,9 млн рублей на доплату медикам, которые работают с коронавирусными пациентами.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев, в свою очередь, вышел с предложением к правительству России о мерах поддержки тем предприятиям, которые наиболее пострадали от нерабочих дней.

Валерий Радаев вышел с предложением поддержки бизнеса

Валерий Радаев вышел с предложением поддержки бизнеса

В Саратове уже через 4-5 месяцев должен появиться инфекционный центр на 400 коек. Определено место для его строительства – в поселке Елшанка на выезде из Саратова.

Кроме того, заместитель министра здравоохранения на брифинге объявил о начале работы еще одной лаборатории по тестированию коронавируса. Она открылась на базе 10-й больницы Саратова.

А вот лаборатория на базе 5-й детской инфекционной больницы два дня не проводила анализы. Связано это было с отсутствием необходимых реактивов.

Лаборатория в Саратове простаивал из-за отсутствия реактивов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Лаборатория в Саратове простаивал из-за отсутствия реактивовФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Зато в сетевых магазинах появились маски местного производства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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