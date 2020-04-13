В Энгельсе пенсионера жестоко избили черенком лопаты и битой: он не может оставить своих собак и уехать в больницу

Одинокому 70-летнему жителю Энгельса не дают жить соседи.

Его историю рассказала пользовательница соцсети Instagram под ником evgenia77701.

В минувшую пятницу, 10 апреля, к пенсионеру в дом ворвались двое соседей. Одному из них 26 лет, второй чуть старше. Они избивали пенсионера лопатой и битой по всему телу. Причем такое повторяется уже второй раз — в прошлый раз полиция отказала в возбуждении дела.

Пострадавший не хочет ехать в больницу и оставлять своих собак

- В этот раз от побоев дедушка еле выжил, будем следить за ситуацией и очень надеюсь на этот раз виновники будут наказаны. Ему очень плохо — сотрясение, пробита голова, потеряно много крови, ему сложно дышать, множественные побои всего тела, дедушке нужно лежать в больнице, — поделилась Евгения.

История попала на страницы паблика «ПЛОХИЕ НОВОСТИ 18+».

- Причиной стали 17 собак с которыми жил пострадавший. Из-за лая и жуткого запаха, соседи давно невзлюбили мужчину. Видимо, терпение лопнуло и они перешли к радикальным мерам. Требованием было избавление от животных, — уточнил член сообщества в соцсети «ВКонтакте» Дамир Ахметсафин.

У мужчины есть 17 собак

Местная жительница написала, что пенсионеру нужно в медучреждение, но у него есть собаки, которым нужно помочь. Он не может уехать и бросить тех, кого приручил. Поэтому Евгения призвала граждан взять питомцев к себе, пообещав обеспечить корм.

- Наказать уродов, а мужчине сил и здоровья, — написала в комментариях Ирина Кислова.

- Это кошмар, он им в отцы годится. Пусть представят, как их родителей также жестоко кто-то бьет. Как заговорит их нутро?! — поддержала Елизавета Бочарова.

В комментариях пользователи соцсети сошлись во мнении, что этот случай вопиющий и оставлять виновников безнаказанными нельзя.

Позже местная жительница рассказала, что питомцы пострадавшего мужчины нашли себе место на время.

Нескольким питомцам мужчины уже нашли передержку

- Огромное спасибо Светлане и ее мужу за помощь машиной! Также Наталье, которая смогла приютить щенка, приюту «Верный друг», которые взяли еще двух собачек, Ирине и Людмиле! — сообщила Евгения.

Она призвала граждан помочь, взять еще собак на передержку. Ведь больше ждать нельзя, пенсионера нужно срочно госпитализировать.