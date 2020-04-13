2020-04-12T20:43:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 13 апреля 2020 года: количество зараженных снизилось

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Саратове на 13 апреля 2020 года
Дарья Вострикова
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В Саратовской области произошло снижение количества зараженных коронавирусомВ Саратовской области произошло снижение количества зараженных коронавирусомФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Саратовской области на 13 апреля 2020 года подтверждены 42 случая заражения коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперштабе Москвы, за последние сутки в регионе зафиксировано семь новых случаев заболевания COVID-19.

В региональном штабе сначала рассказали о девяти диагнозах, а потом объяснили — из-за задвоения учетных данных произошла ошибка.

Показатели по областному центру снижены на два человека, то есть действительно заболели семь граждан, а общее число диагнозов по региону не 44, а 42. Посмотреть географию распространения коронавируса в регионе можно на этой карте.

В Саратове зафиксирован рост индекса уровня самоизоляции

В Саратове зафиксирован рост индекса уровня самоизоляции

Сегодня, вероятнее всего из-за непогоды, горожане решили остаться дома. Поэтому индекс самоизоляции в Саратове, который считает Яндекс, составил 4,6 из 5. Он значительно вырос, по сравнению с другими днями.

Отметим, что метель и сильный ветер не остановили верующих, которые решили посетить храмы в Вербное воскресенье.

На службу в храмы Саратова пришли несколько десятков горожан

На службу в храмы Саратова пришли несколько десятков горожан

Несмотря на призыв Митрополита Саратовского и Вольского Лонгина надевать маску для посещения богослужений, последовать этой рекомендации решили не все.

А в Спасо-Преображенском мужском монастыре на службу собралось около 80 человек.

Коронавирус и самоизоляция приносят свои плоды — на сайт министерства занятости, труда и миграции Саратовской области поступило более 2 тыс. заявлений от граждан о постановке на регистрационный учет и признании их безработными.

За прошедшую неделю на новые места, в основном в сфере сельского хозяйства, устроили 344 человек.

Всего на учете стоят 10 605 граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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