2020-04-11T13:57:26+03:00
Коронавирус Covid-19

«Чистые руки» за 140 рублей: в магазинах Саратова появились антисептики от коронавируса

Купить 100-миллилитровый флакончик сейчас можно в сети «Гроздь»
Екатерина Семенова
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В Саратове можно купить антисептик местного производстваВ Саратове можно купить антисептик местного производстваФото: Екатерина Семенова
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В магазинах Саратова появилось антисептическое средство «Чистые руки» производства местной компании «Нита-Фарм».

Ранее «КП-Саратов» писала, что антисептик разработали недавно, было срочно налажено его массовое производство в период пандемии коронавируса.

Валерий Радаев потребовал обеспечить жителей масками и антисептиками

Валерий Радаев потребовал обеспечить жителей масками и антисептиками

Губернатор Валерий Радаев, например, еще в конце марта требовал наладить промышленный выпуск кожных антисептиков, причем в больших упаковках. Сейчас известно, что кроме «Ниты-Фарм» еще одно предприятие готовится к выпуску дезинфицирующих растворов для широкого круга потребителей.

Как убедился корреспондент «Комсомолки», средство есть в магазинах сети «Гроздь». Цена за флакон емкостью 100 мл составляет 140 рублей. То есть в пересчете на литр — 1,4 тыс. рублей.

Цена за 100 мл средства - 140 рублей Фото: Екатерина Семенова

Цена за 100 мл средства - 140 рублейФото: Екатерина Семенова

О себестоимости производства ничего не известно. В составе средства изопропиловый спирт, глицерин, Д-пантенол, хлоргексидина биглюконат, метилизотиазолинон, четвертичные аммониевые соединения. Примечательно, что до исчезновения из аптек такой же по объему флакончик хлоргексидина (одного из основных обеззараживающих веществ) стоил порядка 20 рублей.

Состав нового антисептика Фото: Екатерина Семенова

Состав нового антисептикаФото: Екатерина Семенова

При этом средство продается не в виде спрея, как сообщал оперативный штаб и канал «СтопКоронавирус_Саратовская область».

Ожидается, что завтра «Чистые руки» поступят в «Рубль Бум» и «Интек». О цене не сообщается.

Антисептики должны были быть в виде спрея

Антисептики должны были быть в виде спрея

Ситуация с масками в Саратове складывалась похоже. После того как маски исчезли из свободной продажи, жители начали активно высказывать негодование. Потребовалось время, чтобы были заключены контракты и в регион начали поступать партии масок. Однако выяснилось, что это не медицинские средства защиты, их хватает на 2-3 часа, а цена при этом весьма высока — от 40 рублей за штуку.

Маски появились - по цене 40 рублей за штуку

Маски появились - по цене 40 рублей за штуку

Жители области остались крайне удивлены такими ценами, при том, что себестоимость маски составляет около 9 рублей, как рассказал зампред правительства Василий Разделкин.

Впрочем, по словам министра экономического развития Юлии Шваковой, такая цена вполне законна. И вмешательства УФАС не требуется.

Министр экономического развития Саратовской области Юлия Швакова

Министр экономического развития Саратовской области Юлия Швакова

Сейчас саратовские предприятия спешно переключились на выпуск лицевых повязок. Они также начали появляться в магазинах. Цена составляет в среднем 100–150 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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