«Чистые руки» за 140 рублей: в магазинах Саратова появились антисептики от коронавируса

В магазинах Саратова появилось антисептическое средство «Чистые руки» производства местной компании «Нита-Фарм».

Ранее «КП-Саратов» писала, что антисептик разработали недавно, было срочно налажено его массовое производство в период пандемии коронавируса.

Валерий Радаев потребовал обеспечить жителей масками и антисептиками

Губернатор Валерий Радаев, например, еще в конце марта требовал наладить промышленный выпуск кожных антисептиков, причем в больших упаковках. Сейчас известно, что кроме «Ниты-Фарм» еще одно предприятие готовится к выпуску дезинфицирующих растворов для широкого круга потребителей.

Как убедился корреспондент «Комсомолки», средство есть в магазинах сети «Гроздь». Цена за флакон емкостью 100 мл составляет 140 рублей. То есть в пересчете на литр — 1,4 тыс. рублей.

Цена за 100 мл средства - 140 рублейФото: Екатерина Семенова

О себестоимости производства ничего не известно. В составе средства изопропиловый спирт, глицерин, Д-пантенол, хлоргексидина биглюконат, метилизотиазолинон, четвертичные аммониевые соединения. Примечательно, что до исчезновения из аптек такой же по объему флакончик хлоргексидина (одного из основных обеззараживающих веществ) стоил порядка 20 рублей.

Состав нового антисептикаФото: Екатерина Семенова

При этом средство продается не в виде спрея, как сообщал оперативный штаб и канал «СтопКоронавирус_Саратовская область».

Ожидается, что завтра «Чистые руки» поступят в «Рубль Бум» и «Интек». О цене не сообщается.

Антисептики должны были быть в виде спрея

Ситуация с масками в Саратове складывалась похоже. После того как маски исчезли из свободной продажи, жители начали активно высказывать негодование. Потребовалось время, чтобы были заключены контракты и в регион начали поступать партии масок. Однако выяснилось, что это не медицинские средства защиты, их хватает на 2-3 часа, а цена при этом весьма высока — от 40 рублей за штуку.

Маски появились - по цене 40 рублей за штуку

Жители области остались крайне удивлены такими ценами, при том, что себестоимость маски составляет около 9 рублей, как рассказал зампред правительства Василий Разделкин.

Впрочем, по словам министра экономического развития Юлии Шваковой, такая цена вполне законна. И вмешательства УФАС не требуется.

Министр экономического развития Саратовской области Юлия Швакова

Сейчас саратовские предприятия спешно переключились на выпуск лицевых повязок. Они также начали появляться в магазинах. Цена составляет в среднем 100–150 рублей.

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