Коронавирус в Саратове, последние новости на 11 апреля: 35 заразившихся, четверо переболевших

Вечером 10 апреля стало известно о еще одном заразившемся COVID-19 в Саратовской области. Теперь общее число пациентов регионе с коронавирусом выросло до 35 человек. Напомним, в четверг выявили сразу четверых, а утром в пятницу сообщили о двух заразившихся, один из которых – подросток.

Новый пациент медиков – мужчина средних лет из Ершовского района. Диагноз - COVID-19 поставлен в ходе обследования на внебольничную пневмонию. Мужчина госпитализирован, его состояние оценивается как средней тяжести.

При этом, по данным регионального Минздрава,10 апреля выписаны две пациентки, выздоровевшие от коронавирусной инфекции.

Это две женщины 60 и 23 лет. Одна из них находилась в стационаре, другая — на амбулаторном лечении. Их повторные анализы показали отрицательный результат.

Таким образом, на данный момент выписаны уже четверо подхвативших COVID-19 жителей Саратовской области. Ранее выздоровела женщина и ребенок.

Всего сегодня в регионе десять территорий, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

Выяснилось, что в первом квартале 2020 года зафиксировано 5 250 случаев внебольничной пневмонии, что является серьезнейшим показателем. За первые три месяца 2019 года было только 3 503, то есть, рост заболеваемости составляет 67%.

В Саратовскую область накануне поступили средства на здравоохранение в связи с ситуацией распространения коронавируса. Речь идет о сумме более чем 3 млрд рублей, которые выделил федеральный бюджет.

10 тыс. упаковок лекарства «Парацетамол» поступят в продажу в Саратове в понедельник. Однако скупать его для лечения коронавируса на дому не стоит. Он большинству людей не понадобится и препарат пойдет на помойку из-за истечения срока годности.

В правительстве сообщили, что с 11 апреля запрещается посещение всех кладбищ в области, за исключением случаев похорон. Это сделано чтобы избежать скоплений людей в период эпидемии.

Между тем в Саратовской области уже возбуждено уголовное дело о распространении ложной информации по коронавирусу.

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