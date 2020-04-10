Данные о массовом заражении врачей – фейк: в Саратовской области возбуждено уголовное дело против распространителей недостоверной информации

Уголовное дело о фейках в связи с коронавирусом возбуждено в Саратовской области.

В СУ СКР региона рассказали «Комсомольской правде», что недостоверную информацию распространял один из телеграм-каналов.

Опубликованные в мессенджере посты гласили о массовом заражении медиков коронавирусной инфекцией.

Следователи СУ СКР ведут проверку постов в телеграм-канале. Фото Марина Одинцова

В одном случае шла речь о семи врачах ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница №2 им. В. И. Разумовского», у которых подтвержден диагноз COVID-19. А еще 44 сотрудника медучреждения имеют сомнительный диагноз.

При этом информация подавалась в утвердительной форме.

- Данная информация не соответствует действительности и опровергнута министерством здравоохранения Саратовской области, — отметили в СУ СКР.

Кроме того, в другом посте говорилось, что заражены десять медработников, в том числе, пятеро сотрудников поликлинического звена ГУЗ «Саратовская детская инфекционная клиническая больница №5», включая участковых педиатров, а также из других учреждений. Этой информации также будет дана правовая оценка после проверки.

Полиция также проверяет несколько фейковых новостейФото: Александр Уриевский

В Саратовской области активно ведется борьба с фейками. Помимо этого полиция выявила двух жительниц Ровенского района, которые, по версии следствия, распространяли в мессенджере и соцсети «ВКонтакте» недостоверные сведения о профилактических мерах против распространения коронавирусной инфекции. Обошлось без уголовного дела, решение вынесет мировой судья, но женщинам грозит штраф от 30 до 120 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области полиция возбудила 12 дел о фейках в интернете.

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