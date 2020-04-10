2020-04-10T20:42:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Не скапливайтесь на кладбищах: в Саратове могут выставить посты полиции на подъездах к кладбищам

Также решается вопрос с крестным ходом и продажей пасхальных куличей
Екатерина Семенова
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На Пасху кладбища Саратовской области будут пустоватьНа Пасху кладбища Саратовской области будут пустоватьФото: Екатерина Семенова
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Навестить могилы покойных родственников в преддверии православных праздников саратовцам не удастся. Вопрос с организацией посещения погостов в Саратовской области будоражил общественность всю неделю, и к пятнице было принято решение – закрыть кладбища.

Конечно, похороны никто не отменяет, для этих целей на кладбища въезд разрешен. А вот для всех других нужд – закрыт. Причем особенно актуально это накануне Вербного воскресенья, которое уже через два дня, 12 апреля, и Пасхи – 19 апреля.

Подписано постановление об ограничении посещения кладбищ в Саратовской области

Подписано постановление об ограничении посещения кладбищ в Саратовской области

Уже завтра все кладбища будут закрыты, заявил на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса председатель правительства Александр Стрелюхин.

Однако есть проблемы. Глава Саратова Михаил Исаев попросил помощи полиции и Росгвардии, чтобы выставить посты на подъездах к погостам.

- Мы можем физически закрыть только Воскресенское кладбище. Но там живут люди. Остальные открыты, нет ограждения, — отметил он.

Пока нет точного решения, как закрыть кладбища Фото: Ольга Симонова

Пока нет точного решения, как закрыть кладбищаФото: Ольга Симонова

Помешать проезду граждан там, где есть асфальтовые дороги, еще можно, но пока неясно, как быть там, где имеются проходы по грунтовым дорогам, в полях.

- Тему обсуждали вчера, понимаем сложность ситуации, — заявил Стрелюхин и в очередной раз призвал людей не ходить на кладбища, проявить сознательность.

Он обратился к начальнику полиции области Николаю Трифонову оказать помощь в решении вопроса, как не пропустить людей на кладбище.

На подъездах будут организованы посты полиции Фото: Екатерина Семенова

На подъездах будут организованы посты полицииФото: Екатерина Семенова

- Допустить скопления людей мы не должны. Потому что это почти 100-процентная гарантия заражения, — уверен председатель правительства.

Он привел в пример Брянск, где резкий всплеск заболеваемости, почти в два раза за один день. Предположительно, причиной могло стать посещение протестантской церкви.

Кстати, митрополит Саратовский и Вольский Лонгин обратился к прихожанам с просьбой отказаться от посещения кладбищ.

- Я призываю вас, дорогие братья и сестры, ответственно отнестись к своему здоровью и здоровью окружающих. Давайте спокойно и терпеливо перенесем эти временные лишения ради наших ближних, — сказал он.

Храмы, впрочем, будут работать, все богослужения пройдут как обычно. Однако Лонгин настоятельно рекомендовал прихожанам надевать маски и соблюдать дистанцию.

Владыка Лонгин обратился к прихожанам с призывом не ездить на кладбища Фото: Александр Уриевский

Владыка Лонгин обратился к прихожанам с призывом не ездить на кладбищаФото: Александр Уриевский

Еще один вопрос поднял зампред правительства Сергей Наумов. Он напомнил о традиционной торговле пасхальными куличами и яйцами, а также последующем освящении их. Кроме того, во время крестного хода собирается большая толпа. Он призвал проработать эти вопросы и как-то повлиять на людей.

Александр Стрелюхин согласился, что ситуация серьезная. Он предложил провести отдельное совещание по этому вопросу с участием представителей полиции и прокуратуры. Но главное — все зависит от самих жителей.

Скорее всего, ограничат массовую торговлю пасхальной продукцией Фото: Иван МАКЕЕВ

Скорее всего, ограничат массовую торговлю пасхальной продукциейФото: Иван МАКЕЕВ

- Не шутите с огнем. Не скапливайтесь на кладбищах, не посещайте. Кладбища будут закрыты. Вы сможете сходить туда в другое время, — подчеркнул председатель правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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