2020-04-10T14:08:05+03:00
Общество

Нотариус поможет оформить сделку и передаст на регистрацию

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Нотариус несет полную имущественную ответственность за свои возможные ошибкиНотариус несет полную имущественную ответственность за свои возможные ошибкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В связи с создавшейся ситуацией в стране и учетом принимаемых ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом, многие организации прекратили приём граждан, в том числе МФЦ, Росреестр, банки и др.

Возможность граждан на реализацию своих прав и получения правовой помощи резко ограничились.

Ограничения коснулись и сделок купли-продажи жилья. Рынок недвижимости не стоял и не стоит на месте. До самоизоляции граждане выбирали квартиры, договаривались о сроках сделок и освобождения квартир, делали предоплаты, ремонты в счет покупной цены и т.п. И есть определенное количество сделок, которые не могут ждать, иначе граждане просто могут остаться на улице. В такой неотложной ситуации возможно обратиться к нотариусам, которые работают с учетом всех санитарных мер и по предварительной записи в целях соблюдения социального дистанцирования. Постановлением Правительства Саратовской области от 03.04.2020 № 236-П нотариусы с недавних пор внесены в список организаций, которым позволено осуществлять свою деятельность.

При нотариальном удостоверении сделки с жильем не потребуется выпускать собственную электронную подпись, лично посещать МФЦ, нотариус сам подаст документы в Росреестр. Участникам сделки необходимо обратиться к нотариусу, и нотариус проверит права участников сделки, установит волю и истинные намерения сторон, принадлежность имущества, наличие ограничений. Все необходимые запросы нотариус оформит сам, гражданам не нужно никуда идти. Нотариус – единственное лицо на рынке недвижимости, которое несет полную имущественную ответственность за свои возможные ошибки.

На сайте Саратовской областной нотариальной палаты размещен список дежурных нотариальных контор, осуществляющих приём граждан и представителей юридических лиц в данный период. Можно обратиться к любому нотариусу, указанному на сайте в качестве дежурного. Гражданин предварительно после договоренности о приеме по телефону вправе по электронной почте направить скан-образы необходимых документов нотариусу. Он их проверит, составит проект и в присутствии сторон сделки удостоверит сделку и сам передаст в электронном виде в Росреестр для регистрации перехода права собственности по договору.

При этом, в отличие от МФЦ, госпошлина за регистрацию перехода права в этом случае оплачивается со льготой в 30%. Она составляет не 2 тыс. рублей, а 1 400 рублей.

Далее в Росреестре регистратор получит договор и выполнит государственную регистрацию перехода права собственности от продавца к покупателю. Уже на следующий день нотариус может получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Стоимость оформления договора в нотариальной форме предусмотрена Налоговым кодексом Российской федерации и Основами законодательства Российской Федерации о нотариате.

Это не дороже оформления сделок в простой письменной форме, если учитывать расходы, связанные с оплатой посредникам, банкам и т.п. Но это гарантия защиты ваших имущественных прав, гарантия чистоты сделки и, самое главное, в настоящее время это единственный законный оперативный способ ее оформления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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