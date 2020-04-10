Может, на одного «шашлычника» станет меньше: саратовский врач рассказала о работе с больными коронавирусом

В Саратове врач-педиатр рассказала о своей работе в период пандемии по коронавирусу.

Дарья Доронина делится в соцсетях опытом работы с больными детьми, дает полезные советы и рассказывает о мерах профилактики.

Дарья Доронина. Фото со страницы dr.darya_doronina в соцсети Instagram

В больницу, которая стала стационаром для больных коронавирусом, начали поступать пациенты практически сразу после перепрофилирования. С ними работают две основные бригады и так называемые дублеры, которые подстраховывают.

- Новые входы и выходы, выделены зоны «грязная» и «чистая», организован санпропускник. Ну и все другие внутрибольничные дела, — написала Дарья Доронина.

Все пациенты изолированы друг от друга — те, у кого подтвержден диагноз лежат отдельно. Причем их осматривают в последнюю очередь, чтобы исключить возможность заражения остальных.

По словам медика, все ее коллеги, включая административный персонал, работают в режиме 24/7 и круглосуточно на телефонной связи.

На работе с коллегами. Фото со страницы dr.darya_doronina в соцсети Instagram

- Все согласовано на всех этапах и каждый старается поработать на максимум, в идеале как часы, пока есть шероховатости, но мы все люди и нам тоже страшно, зачастую стоит успокоить именно себя. В одно из дежурств санитарке стало плохо в костюме, и она была вынуждена покинуть «грязную» зону раньше времени. Пока ей пришла смена, прошло порядка 30 минут, да костюм надеть не быстро и одной невозможно! Мы вдвоем помогаем одеваться одному человеку! — рассказала Дарья Доронина.

Работать в костюме и маске, по ее словам, действительно непросто: «иногда кружилась голова, и не хватало воздуха — минут 5–7 посидеть, успокоиться и можно продолжать».

Костюм для защиты от инфекции очень непрост: пижама нательная, комбинезон, три пары перчаток, бахилы, маска-шлем и фильтр.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/772286" frameborder="0"></iframe> Саратовский врач показала, как непросто надеть защитный костюм для работы с больными коронавирусом.

- Зачесался нос, хочешь в туалет — проблема нерешаема, терпи. Через три часа хочется пить, в туалет уже не хочется. Видимо, все вышло пОтом, — так описывает работу медика в костюме защиты Дарья Доронина.

После снятия костюма необходимо пройти дезинфекцию, принять душ. Но самое главное — это возможность свободно дышать.

- Почему я все это рассказала? Чтобы что-то понять, нужно попробовать, побыть в этом, представить, прочувствовать. Может, кто-то вспомнит мой рассказ, и на одного «шашлычника» станет меньше! Потому что чем меньше заболевших, тем скорее это кончится, тем проще докторам, — сказала Дарья Доронина.

Напомним, на сегодня в Саратовской области числится 34 официально подтвержденных случая заражения COVID-19. Около половины больных госпитализированы. Кроме того, в стационарах лежат и контактные лица, которым требуется медицинская помощь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/772287" frameborder="0"></iframe> Так начинается смена медика в стационаре с больными коронавирусом.

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