Коронавирус в Саратове, последние новости на 10 апреля 2020 года: подтверждены 34 случая коронавируса

В Саратовской области на вечер 9 апреля подтверждены еще четыре случая заражения коронавирусом, всего — 34.

Как рассказали «КП-Саратов» в оперативном штабе, это две женщины, мужчина и подросток. Пациенты проживают в Татищевском, Ершовском и Аткарском районах области.

У юноши и одного взрослого заболевание обнаружили во время обследования на внебольничную пневмонию, их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов на брифинге рассказал, что выписаны двое человек, включая ребенка, двое мужчин умерли. Один из пациентов продолжает оставаться на кислородной подушке.

Также стало известно, что в скором будущем будет создан фонд по сбору средств на строительство инфекционного центра.

От группы компаний «Ренова», социально ответственного бизнеса, в пятую детскую инфекционную больницу поступили 1,2 тыс. тест-систем. С поставкой оборудования в балаковскую лабораторию возникли проблемы. Министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина рассказала, что оно оплачено, но поставщик из Москвы, компания «ДНК-Технология», сообщил, что не могут его поставить. Председатель правительства Александр Стрелюхин поручил срочно ехать в столицу и разбираться с организацией.

Также он потребовал наказать виновника отсутствия парацетамола в аптеках.

Горожане в основном сидят дома, это подтверждает индекс уровня самоизоляции, который рассчитывает Яндекс. Из 5 баллов Саратов набрал 3,9.

Однако на брифинге замглавы регионального Роспотребнадзора Надежду Матвееву удивило переполнение автобусов в городе. На улицу граждане все же выходят, а теперь уже с 20 апреля, вместо 10, вводится пропускной режим и для передвижения на работу и обратно саратовцам потребуются специальные документы. Правда, неизвестно, кто будет составлять протоколы на нарушителей.

Неизвестно, кто будет выписывать протоколы нарушителям пропускного режимаФото: Александр Уриевский

Сейчас продолжают оставаться закрытыми общественные места и парки, а улицы каждый день убирают и дезинфицируют.

Ограничительные меры в полной мере коснулись школьников — в этом году планируется провести ОГЭ только по математике и русскому языку, без дополнительных предметов.

В этом году ГИА планируется провести только по двум предметамФото: Алексей БУЛАТОВ

Возможно, учебный год закончится досрочно. Замминистра образования Саратовской области Ирина Чинаева на брифинге рассказала, что такая рекомендация взята в работу.

Школьникам на самоизоляции продолжают выдавать продуктовые наборы, на эти цели выделено 232 млн рублей.

Школьники продолжают получать продуктовые наборы

С каждым днем растет количество открытых дежурных групп в детсадах, куда родители приводят все больше малышей.

О проведении массовых мероприятий на Пасху пока ничего не известно. Вчера, 9 апреля, в правительстве обсудили эту тему с митрополитом, епископом, полицией и прокуратурой, а решение огласят сегодня, 10 апреля.

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