Компания «ФосАгро» передает жителям городов присутствия наборы противовирусной защиты

Компания «ФосАгро» продолжает планомерное оказание помощи жителям и медицинским учреждениям городов присутствия. Закупаются необходимые для борьбы с коронавирусом оборудование и средства защиты, такие как аппараты искусственной вентиляции легких, машины скорой помощи, оборудованные ИВЛ, кислородные концентраторы, одноразовые шприцы, пробирки для крови и биоматериалов, фильтрующие маски, защитные очки и костюмы инфекционной защиты, компрессорные небулайзеры и средства дезинфекции.

ФосАгро приобретает тесты и реактивы для проведения экспресс-тестов на коронавирус жителям городов присутствия и своим работникам. Вместе с Российским фондом прямых инвестиций ФосАгро реализует пилотную систему применения новейшей системы экспресс-тестирования. Более 1500 тестов уже направлено в регионы присутствия компании.

Общий объем средств, уже направленных ФосАгро на приобретение медицинского оборудования, средств защиты и тест-систем, – около 500 млн рублей.

Помощь, нацеленная на повышение защищенности жителей городов присутствия – прямое продолжение корпоративной стратегии противодействия распространению COVID-19.

В рамках этой стратегии компания «ФосАгро» в ближайшие дни передаст через своих работников их семьям, а также ветеранам предприятий в Череповце, Кировске, Апатитах, Балакове и Волхове наборы защиты против вируса COVID-19. Каждый набор рассчитан на четырех человек и содержит медицинские маски, резиновые перчатки, антисептики для рук и для поверхностей, бумажные и антисептические салфетки. В компании работает порядка 17,5 тыс. человек. Всего будет сформировано более 20 тыс. санитарных наборов на общую сумму более 40 млн рублей. Таким образом, средства противовирусной защиты получат порядка 80 тыс. жителей городов присутствия

- Мы принимаем все возможные меры для защиты жителей городов присутствия и сотрудников нашей компании. Соблюдая рекомендации органов здравоохранения по профилактике коронавирусной инфекции с помощью содержащихся в наборе средств, граждане смогут поставить надежный барьер против инфекции. Это поможет предотвратить рост заболеваемости в городах присутствия компании, – отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

На предприятиях группы предпринят целый комплекс мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Созданы специальные производственные регламенты, позволяющие обеспечить непрерывную работу производств, при любом сценарии развития эпидемической ситуации. Все работники, которым позволяет профессиональный функционал, переведены на удаленный режим работы.

Сотрудники, обеспечивающие работу производств непрерывного цикла, проходят ежедневный медицинский контроль, включающий в том числе измерение температуры тела с помощью бесконтактных термометров. На проходных строго соблюдается социальная дистанция между проходящими через турникет работниками – не менее 1,5 метра.

Для установки на проходных пунктах предприятий закуплены потоковые тепловизоры. На контрольно-пропускных пунктах, в операторских, санитарно-бытовых помещениях проводится регулярная дополнительная уборка с дезинфицирующими средствами. В административных и бытовых зданиях, установлены ультрафиолетовые облучатели-рециркуляторы. Все работники предприятий в полном объеме обеспечены масками и средствами для дезинфекции рук. Помимо масок, в резервах предприятий в достаточном количестве закуплены респираторы, противоинфекционные костюмы, антисептические и дезинфицирующие средства.

Транспорт, доставляющий сотрудников на смену, обеспечен диспенсерами с обеззараживающими средствами, все водители, кондукторы и пассажиры обязаны находиться в транспорте в медицинских масках, при отсутствии маски у пассажира – ее выдает кондуктор. При входе в автобус пассажиры обрабатывают руки дезинфицирующим средством. Для снижения заполняемости на рейсы выведены дополнительные корпоративные автобусы. При этом сотрудникам рекомендовано пользоваться личным транспортом, их расходы на топливо будут компенсированы.

Стратегия противовирусной защиты, реализуемая на предприятиях ФосАгро, разработана при участии входящих в оперативный штаб компании ученых-вирусологов и инфекционистов, в числе которых заместитель директора по науке ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова», член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, бывший санитарный врач Москвы Николай Филатов. Он, в частности, подчеркнул, что «сегодня на территории предприятий ФосАгро человек более защищен, чем за его пределами».

Для обеспечения своих сотрудников средствами профилактики против коронавирусной инфекции, компания приобрела 25 000 упаковок лекарственного препарата «Гриппферон». Это назальное противовирусное средство, главным действующим веществом которого является Интерферон альфа-2b. На производствах организована выдача сотрудникам компании препарата и инструкций по его применению.