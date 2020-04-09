Коронавирус в Саратове, последние новости на 9 апреля 2020 года: подтверждены 30 случаев коронавируса

В Саратовской области на 9 апреля 2020 года подтвержден еще один случай заражения коронавирусом, у жительницы Балтайского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в оперативном штабе региона, гражданка приехала из другой области России, где ситуация по коронавирусу развивается неблагополучно. У пациентки легкая пневмония, сейчас она лечится дома. Кроме того, стало известно, что один из ранее заболевших - медик. Об этом заявила министр здравоохранения Наталья Мазина.

Наталья Мазина рассказала о подтвержденном диагнозе коронавируса у медработникаФото: Александр Уриевский

О своем заболевании коронавирусом сегодня рассказала чемпионка мира по биатлону Анастасия Халиуллина. Она отметила характерные черты инфекции — у нее почти полностью пропадали на некоторое время обоняние и вкус.

Сегодня вечером подтвердились еще четыре случая коронавируса, у жителей Ершовского и Новобурасского районов, Саратова. Их госпитализировали в стационар, определили контактировавших с зараженными лиц.

Также стало известно, что число смертей от пневмонии в этом году возросло.

Анастасия Халиуллина рассказала о своем заболевании коронавирусом

Местная жительница Анна Геращнко с супругом пожаловались на то, что им не делают тест на коронавирус после возвращения из-за границы. В региональном минздраве пообещали принять меры.

Всего в регионе зафиксировано 30 положительных диагнозов.

Президент России Владимир Путин в своем обращении рассказал, сколько будут доплачивать медработникам за работу с больными новой инфекцией. Врачи получат по 80 тыс. рублей, 50 тыс. рублей — медсестры, фельдшеры и врачи скорой помощи, 25 тыс. рублей — младший персонал, фельдшеры и водители скорой помощи. Также установлены повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета.

- Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем, – заявил он.

На сегодня в Саратове есть 354 койки для зараженных коронавирусом, работают три стационара и по необходимости готовится Перинатальный центр. Возможно подключение горбольницы №12, касаемо третьей больницы — обсуждение идет, но пока необходимости в этом нет.

Глава города Михаил Исаев заявил о готовности властей поддержать проект инфекционного центра. Также он призвал возвращать большие автобусы на улицы Саратова.

Михаил Исаев сказал, что власть поможет реализовать проект инфекционного центра в Саратове

В областной думе сегодня приняли закон об отмене транспортного налога на все автобусы до конца 2020 года.

В Саратовской областной думе отменили транспортный налог на автобусы

Также из-за коронавируса субсидии на оплату ЖКУ продлеваются автоматически на полгода. Ситуация с проездными пока неизвестна.