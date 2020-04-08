Вода в Энгельсе остается желтой, несмотря на заверения чиновников, что все в норме

Не первый месяц жители Энгельса бьют тревогу по поводу качества питьевой воды. Горожане упорно забрасывают инстанции всех уровней обращениями и требованиями исправить ситуацию. В ответ получают официальные ответы, что почти все у них с водой нормально.

Из приемной председателя правительства Саратовской области — вице-губернатора Александра Стрелюхина 7 апреля пришло очередное письмо на имя Ирины Студенской. Как говорится «для информирования жителей».

Вода в доме на улице Саратовская

В письме подробно рассказывается о проведенных исследованиях воды в течение февраля и марта 2020 года. Что характерно, анализы подтверждают нормативное качество воды в распределительной сети Энгельса. Нет соответствия только по одному нормативу — цветности.

Вода в доме на улице Космонавтов

Ранее горожане неоднократно жаловались в том числе на цвет воды — желтая, коричневая, с осадком и местами неприятным запахом.

Вода в доме на улице Ленинградская

- Вынесены три постановления по делам об административных правонарушениях и назначены административные наказания в виде штрафов, в том числе одно постановление в отношении юридического лица МУП «Энгельс-Водоканал»... Выдано предписание об устранении выявленных нарушений, — говорится в ответе.

Кроме того, сообщается, что в марте информация о несоответствии воды гигиеническим требованиям была направлена в прокуратуру Энгельса. Материалы плановой проверки «Энгельс-Водоканала» были переданы в Саратовскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

Мониторинг усилен и, как следует из письма за подписью Стрелюхина, с 14 марта вся вода соответствует гигиеническим нормативам.

Вода в доме на улице Крупской

Жители Энгельса, однако, не согласны. Только за последние несколько дней жители прислали около 400 сообщений с жалобами на плохую воду.

- Все больше жалоб стало появляться на пенистую воду и пленку, плавающую на поверхности... Фильтры все также стремительно забиваются, — рассказала «КП-Саратов» местная жительница.

Вода в доме на улице Студенческая

Плохая вода зафиксирована, в частности, в домах на улицах: Космонавтов, Крупской, Ленинградской, Саратовской, Студенческой.

Жители намерены и дальше добиваться от властей качественной питьевой воды, а «Комсомолка» следит за развитием ситуации.

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