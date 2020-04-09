Больницы в Саратове для больных коронавирусом: в каких районах открыты и как доставляют пациентов

В Саратовской области на 9 апреля подтверждено 30 случаев заражения коронавирусом, под наблюдением медиков остаются 1 854 человека, оно снято с 3 788 граждан. Часть пациентов, у которых диагностирован и подтвержден Covid-19, проходят лечение в условиях домашней самоизоляции.

На брифинге по ситуации с коронавирусом в региональном минздраве первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов рассказал, в каких районах города открыты больницы для зараженных этой инфекцией.

Начали работу три стационара для больных коронавирусом — в городской больнице №2 имени Разумовского в Октябрьском районе, городская клиническая больница №10 в Заводском районе и пятая детская инфекционная в Волжском районе города.

Городская клиническая больница №2

Прорабатывается вопрос о подключении клиник Саратовского медуниверситета, обсуждается возможность развертывания коек в горбольнице №3, которая находится в Октябрьском районе Саратова.

В учреждениях здравоохранения 354 койки готовы принять пациентов с новой вирусной инфекцией, всего планируется подготовить 1 211 мест.

По словам Шувалова, по необходимости сейчас готовится Перинатальный центр во Фрунзенском районе Саратова. Возможно, будет задействована горбольница №12 в Заводском районе города, учреждения здравоохранения в Балакове и Балашове.

Кроме того, в Саратове работают дистанционные консультативные анестезиологическо-реаниматологические центры. Они созданы в областной клинической больнице и детской клинической больнице, которые находятся в Октябрьском районе, Перинатальном центре во Фрунзенском районе города.

Специалисты круглосуточно проводят консультации в особо тяжелых случаях по принципу телемедицины.

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